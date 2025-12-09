Lionel Messi fue elegido MVP de la MLS y logró un récord histórico

El rosarino tuvo un rendimiento excelente en todas las fases del certamen, con un aporte determinante tanto en la temporada regular como en los playoffs. Lideró las estadísticas de goles (29) y asistencias (20), siendo clave para que Inter Miami alcanzara su primer título de liga, tras vencer 3 a 1 en la final a Vancouver Whitecaps.

Messi fue elegido por más un 70% de los votos: el 83% de los jugadores, el 73% de los cuerpos técnicos y el 55% de los medios lo eligieron como el más valioso. De esta manera, Leo logró otra distinción individual a sus 39 años para seguir agigantando su historia en el fútbol.

image

Más allá de los números y la consagración de Inter Miami, Messi volvió a ser un espectáculo constante dentro y fuera de la cancha. Su presencia arrastró multitudes a los estadios de la MLS y fue el líder en venta de camisetas. Fue fútbol y show a partes iguales, algo que la MLS necesita para seguir creciendo.

Además de convertirse en el primer jugador en la historia en ganar el MVP en temporadas consecutivas, Messi se suma al brasileño Preki como los únicos en conseguir el premio más de una vez.

La influencia de Messi va mucho más allá de los goles o las estadísticas. A sus 38 años, reafirmó su vigencia con actuaciones memorables, consolidó el proyecto deportivo de Inter Miami y dejó en claro que todavía tiene mucho más para ofrecer en una liga que encontró en él a su máximo emblema actual.