Con Romaña y Cuello, San Lorenzo perdió 1 a 0 un amistoso con Deportivo Cúcuta

San Lorenzo controló el partido en el primer tiempo pero sin lograr profundidad, con un dominio más posicional que punzante, con escasas situaciones claras frente al arco rival y que terminó 0 a 0 yendo al descanso. Con Jhohan Romaña (del interés de River) y Alexis Cuello (del gusto de Boca) desde el arranque y sin Elías Báez que está muy cerca de ser transferido a la MLS, Ayude puso lo mejor disponible.

En el complemento, el partido perdió ritmo por la gran cantidad de cambios, Ayude aprovechó para rotar casi todo el plantel, mientras que Cúcuta también movió el banco y encontró la diferencia. Un centro de Chichi Peralta terminó en el gol de Luifer Hernández, que apareció solo por el medio del área ante una defensa desordenada. San Lorenzo empujó hasta el final con remates de Rattalino y Salinardi, pero el arquero Federico Abadía sostuvo la ventaja.

El jugador más desequilibrante del Ciclón fue Matías Reali, que a los pocos minutos reclamó un penal por un claro pisotón hacía él que no fue sancionado en un partido sin VAR. Además, intentó desde media distancia, al igual que Facundo Gulli, cuyo tiro libre pasó cerca del travesaño en una de las pocas aproximaciones claras. Mientras que en el lateral izquierdo tuvo su oportunidad Teo Rodríguez Pagano, que cumplió con proyección criteriosa y solidez defensiva.

San Lorenzo continuará su preparación para la temporada 2026 con un nuevo amistoso con Cerro Porteño, a disputarse este sábado desde las 20 también en el país vecino.

El resumen de la derrota de San Lorenzo con Deportivo Cúcuta