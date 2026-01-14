Rosario Central perdió ante Almirante Brown: todos los amistosos de la jornada

El club rosarino sufrió un golpazo en un primer ensayo de 60 minutos con Ángel Di María y mayoría de titulares. Sufrió dos tantos en el primer tiempo y, más allá del descuento de Alejo Véliz, no pudo levantarse y cayó derrotado con el equipo de la Segunda División del fútbol argentino.

Por otra parte, Vélez y Argentinos Juniors se enfrentaron dos veces y en ambos empataron en el marcador. El primer cruce terminó sin goles y el segundo finalizó 2 a 2 en un contexto de pruebas tácticas y nombres nuevos, con el debut de Enzo Pérez en el mediocampo del Bicho y varias rotaciones en ambos equipos.

image

Por su parte, Lanús se impuso por 1 a 0 ante Gimnasia en Estancia Chica, en lo que fue el primer amistoso de pretemporada para ambos equipos. El Granate se impuso por la mínima con un gol de Marcelino Moreno, que le permitió al equipo del Sur manejar el partido, mientras que el Lobo, dirigido por Fernando Zaniratto, utilizó una formación mixta y no logró revertir la desventaja en el complemento.

En Montevideo, Unión consiguió un triunfo valioso ante Alianza Lima, al ganar 2-1 en el marco de la Serie Río de la Plata. El equipo de Leonardo Madelón mostró intensidad desde el arranque, se benefició de un gol en contra y supo aprovechar una presión alta para ampliar la ventaja, dejando una imagen positiva en su primer partido oficial del año.

La jornada dejó más movimientos en distintos puntos del país y del exterior: Atlético Tucumán goleó 5-2 a Everton de Chile con una destacada actuación de Carlos Abeldaño y Martín Ortega, mientras que Aldosivi venció 1-0 a Atlanta en Mar del Plata, sumando minutos y sensaciones positivas en su preparación para el Torneo Apertura.