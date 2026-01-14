Ricardo Centurión fue presentado en Racing de Córdoba: la frase sobre su inconducta

Ricky volvió al fútbol argentino para ponerse la camiseta del club cordobés de la Primera Nacional tras un paso por Bolivia.
Ricardo Centurión volvió al fútbol argentino luego de su experiencia en Oriente Petrolero de Bolivia: fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Racing de Córdoba, club de la Primera Nacional con el que firmó contrato por todo este año.
El exfutbolista de Boca, Racing y San Lorenzo de 32 años fue presentado en conferencia de prensa y fue contundente sobre su “inconducta” por la que han estado marcado sus últimos pasos en los clubes y por lo que ha perdido mucho nivel y continuidad en las grandes instituciones.
Durante su presentación, Ricky explicó que el trato humano fue determinante para aceptar la propuesta, remarcó que llega motivado por el desafío deportivo y confirmó que el objetivo principal es claro desde el primer día. “Mi inconducta va a ser dentro de la cancha, no afuera”, afirmó, dando a entender que deja atrás sus conflictos extrafutbolísticos.
El atacante también destacó su predisposición para el trabajo cotidiano y dejó en claro que está listo para adaptarse a lo que le pida el cuerpo técnico. "Estoy listo para trabajar, para ponerme a disposición, poner esmero, trabajo, porque el fútbol es así, te exige. Tenemos el objetivo de ascender, que sería maravilloso. Es el sueño que voy a tener de acá a fin de año", señaló.
En lo futbolístico, Centurión llega con rodaje tras su paso por el fútbol boliviano. En la temporada 2025 con Oriente Petrolero disputó 31 partidos entre el campeonato y la Copa Bolivia, con un balance de 9 goles y 4 asistencias. Esos números respaldan su ilusión de ser protagonista en Racing de Córdoba y de aportar jerarquía en la búsqueda del gran objetivo.
