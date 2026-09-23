Argentina venció a Perú con un gol agónico e irá por el oro en los Juegos Suramericanos

El equipo de Diego Placente se impuso 1 a 0 ante el conjunto peruano en el Coloso Marcelo Bielsa gracias a un tanto de Santiago Espíndola y buscará la medalla dorada este viernes contra Paraguay.
La Selección Argentina Sub 19 venció 1 a 0 a Perú y se clasificó a la final de los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026. El equipo dirigido por Diego Placente se impuso en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario gracias a un gol agónico de Santiago Espíndola a los 89 minutos.
La Albiceleste fue superior durante buena parte del encuentro, generó varias situaciones y encontró el premio sobre el cierre para avanzar a la definición por la medalla de oro, este viernes desde las 15 contra Paraguay, que derrotó a Chile en las semifinales.
Argentina dominó el desarrollo desde el primer tiempo y tuvo en los pies de Franco Domínguez una de sus ocasiones más claras, cuando superó al arquero peruano fuera del área, aunque no logró definir con precisión. Ian Subiabre y Ramiro Tulián también fueron importantes en la generación de juego, mientras que en el complemento el conjunto nacional volvió a acercarse con un remate de Facundo Carrizo y otra oportunidad de Franco Domínguez. Sin embargo, el gol se hizo esperar hasta los minutos finales.
Santiago Espíndola rompió el cero a los 89 minutos con un potente remate desde la puerta del área, que venció la resistencia del arquero peruano y desató el festejo de todo el Coloso. El tanto llegó después de una segunda mitad en la que Argentina insistió en campo rival y acumuló méritos para quedarse con la victoria. Con el triunfo, el seleccionado aseguró su lugar en la final del certamen.
El equipo de Placente había comenzado su participación con una derrota por 2-1 ante Paraguay, pero luego se recuperó al vencer 1-0 a Uruguay. El empate 1-1 ante Venezuela, con un gol de Ramiro Tulián en tiempo de descuento, le permitió avanzar a semifinales como segundo del Grupo B, con cuatro puntos. Perú, por su parte, había terminado primero en el Grupo A tras superar a Panamá y Chile.
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