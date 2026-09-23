Argentina venció a Perú con un gol agónico e irá por el oro en los Juegos Suramericanos

Argentina dominó el desarrollo desde el primer tiempo y tuvo en los pies de Franco Domínguez una de sus ocasiones más claras, cuando superó al arquero peruano fuera del área, aunque no logró definir con precisión. Ian Subiabre y Ramiro Tulián también fueron importantes en la generación de juego, mientras que en el complemento el conjunto nacional volvió a acercarse con un remate de Facundo Carrizo y otra oportunidad de Franco Domínguez. Sin embargo, el gol se hizo esperar hasta los minutos finales.