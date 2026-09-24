Una jugadora argentina de pádel quedó fuera de la Selección por una frase antisemita

En su comunicado, la APA repudió “de forma categórica” las expresiones antisemitas difundidas desde las cuentas personales de la jugadora. Además, sostuvo que representar a la Argentina implica una responsabilidad y que quienes integran una delegación nacional deben respetar la dignidad de las personas.

La asociación también reafirmó su compromiso con un deporte inclusivo y expresó su solidaridad con la comunidad judía y con las personas que pudieran haberse sentido afectadas u ofendidas por las expresiones de la deportista. La medida adoptada por la APA fue posteriormente valorada por organizaciones vinculadas a la comunidad judía.

La DAIA destacó que representar a la Argentina constituye “un honor y una responsabilidad” y señaló que el antisemitismo y cualquier forma de discriminación son incompatibles con los valores del deporte. En tanto, el Foro Argentino Contra el Antisemitismo también cuestionó las expresiones y llamó a no normalizar este tipo de mensajes.

Guerra Sodero tenía previsto participar junto a la delegación argentina en el Panamericano de clubes de la categoría “libres amateur”, que se disputará entre el 21 y el 24 de octubre en Asunción, Paraguay. Ahora, su participación quedó suspendida preventivamente mientras avanza el procedimiento disciplinario en el que, según informó la APA, la jugadora podrá ejercer su derecho de defensa.