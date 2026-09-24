Una jugadora argentina de pádel quedó fuera de la Selección por una frase antisemita

La deportista Florencia Guerra Sodero publicó un mensaje antisemita en sus redes cuando anunció su participación en un Panamericano que le costó la convocatoria al mismo.
Florencia Guerra Sodero, jugadora amateur de pádel, quedó en el centro de la polémica luego de publicar en sus redes sociales un mensaje con expresiones antisemitas. La deportista había anunciado que representaría a la Argentina en un torneo Panamericano de clubes, pero sus dichos generaron una fuerte repercusión y derivaron en su apartamiento de la delegación nacional.
Guerra Sodero había compartido una publicación en la que contaba que tenía “el honor de representar a la Argentina en un Panamericano”. En el mismo mensaje, invitaba a sus seguidores a participar de una encuesta para elegir entre distintas remeras que llevaría a la competencia y mencionaba a personas de diferentes sectores sociales, políticos y deportivos.
Sin embargo, al finalizar el texto incluyó una exclusión dirigida específicamente contra la comunidad judía: “Excepto judíos: ustedes no son bienvenidos”. La publicación fue difundida ampliamente en redes sociales y generó críticas. Luego de la repercusión, la jugadora eliminó el mensaje y sus cuentas en redes.
La Asociación de Pádel Argentino (APA) intervino luego de que se conocieran las expresiones y resolvió apartar preventivamente a Guerra Sodero de la delegación nacional. La entidad también anunció la apertura de un procedimiento disciplinario contemplado en el Código de Disciplina de la Federación Internacional de Pádel (FIP).
En su comunicado, la APA repudió “de forma categórica” las expresiones antisemitas difundidas desde las cuentas personales de la jugadora. Además, sostuvo que representar a la Argentina implica una responsabilidad y que quienes integran una delegación nacional deben respetar la dignidad de las personas.
La asociación también reafirmó su compromiso con un deporte inclusivo y expresó su solidaridad con la comunidad judía y con las personas que pudieran haberse sentido afectadas u ofendidas por las expresiones de la deportista. La medida adoptada por la APA fue posteriormente valorada por organizaciones vinculadas a la comunidad judía.
La DAIA destacó que representar a la Argentina constituye “un honor y una responsabilidad” y señaló que el antisemitismo y cualquier forma de discriminación son incompatibles con los valores del deporte. En tanto, el Foro Argentino Contra el Antisemitismo también cuestionó las expresiones y llamó a no normalizar este tipo de mensajes.
Guerra Sodero tenía previsto participar junto a la delegación argentina en el Panamericano de clubes de la categoría “libres amateur”, que se disputará entre el 21 y el 24 de octubre en Asunción, Paraguay. Ahora, su participación quedó suspendida preventivamente mientras avanza el procedimiento disciplinario en el que, según informó la APA, la jugadora podrá ejercer su derecho de defensa.
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