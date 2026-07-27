King Kazu hizo historia otra vez: marcó un gol a sus 59 años y sigue desafiando al tiempo

Kazuyoshi Miura convirtió en la goleada del Fukushima United, cortó una sequía de casi cuatro años y agrandó su leyenda en el fútbol japonés.
El delantero japonés Kazuyoshi Miura, conocido mundialmente como "King Kazu", volvió a escribir una página inolvidable en la historia del fútbol. A sus 59 años y mientras disputa su 40ª temporada como profesional, convirtió un gol en la goleada por 7-0 del Fukushima United sobre Iwaki Furukawa, resultado que le permitió a su equipo clasificarse a la Copa Emperador de Japón.
El histórico tanto llegó a los 52 minutos de juego. Tras una gran acción individual de un compañero, que dejó atrás a varios rivales antes de asistirlo dentro del área, Miura solo tuvo que empujar la pelota para marcar el quinto gol del encuentro. La conquista desató la ovación de los hinchas y la celebración de todo el plantel, consciente de estar presenciando un nuevo capítulo en la extraordinaria carrera del futbolista más longevo del mundo. Apenas tres minutos después, el entrenador decidió reemplazarlo para que recibiera el reconocimiento del público.
El legendario atacante no marcaba un gol oficial desde noviembre de 2022, cuando defendía la camiseta del Atlético Suzuka, por lo que cortó una sequía de casi cuatro años y volvió a demostrar que la edad no es un impedimento para seguir compitiendo al máximo nivel.
Nacido el 26 de febrero de 1967 en la prefectura de Shizuoka, Miura tomó una decisión que cambiaría su vida cuando tenía apenas 15 años: viajó a Brasil para perseguir el sueño de convertirse en futbolista. Allí debutó profesionalmente con Santos en 1986, antes de regresar a Japón en 1990 para transformarse en una de las grandes figuras del nacimiento de la J-League.
Con la camiseta del entonces Verdy Kawasaki, fue elegido Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada inaugural del campeonato japonés en 1993, consolidándose como el gran referente del fútbol nipón.
Su trayectoria también lo llevó a Europa. En la temporada 1994-1995 se convirtió en el primer futbolista asiático en disputar la Serie A italiana, al incorporarse al Genoa. Posteriormente pasó por clubes como Dinamo Zagreb, Kyoto Sanga, Vissel Kobe, Sydney FC y Atlético Suzuka, construyendo una carrera única.
Con la selección de Japón fue la gran figura de principios de los años noventa. Disputó 91 partidos internacionales, convirtió 51 goles y fue una pieza clave en la conquista de la Copa Asiática de 1992. Sin embargo, sufrió una de las mayores decepciones de su carrera al quedar fuera de la lista definitiva para el Mundial de Francia 1998, el primero al que clasificó el seleccionado japonés.
Entre los recuerdos más destacados de su etapa con los Samuráis Azules aparece un enfrentamiento frente a la Selección argentina. En la Copa Rey Fahd de 1995, disputada en Arabia Saudita, Miura le convirtió un gol de tiro libre a la Albiceleste, aunque Japón terminó cayendo por 5-1.
Lejos de pensar en el retiro, King Kazu renovó recientemente su contrato con el Fukushima United hasta mediados del próximo año y continúa ampliando un legado que desafía todos los límites del deporte profesional. A punto de cumplir 60 años, sigue demostrando que la pasión y la disciplina pueden mantener viva una carrera que ya lleva cuatro décadas.
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