King Kazu hizo historia otra vez: marcó un gol a sus 59 años y sigue desafiando al tiempo

Con la camiseta del entonces Verdy Kawasaki, fue elegido Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada inaugural del campeonato japonés en 1993, consolidándose como el gran referente del fútbol nipón.

O gol marcado pelo KAZUYOSHI MIURA (1967) na Copa do Imperador!



Ele tem 59 anos e se profissionalizou no JUVENTUS-SP em 1986.



Atualmente, ele defende o Fukushima United, equipe da terceira divisão do Japão. pic.twitter.com/0d0d9ky411 — DataFut (@DataFutebol) July 25, 2026

Su trayectoria también lo llevó a Europa. En la temporada 1994-1995 se convirtió en el primer futbolista asiático en disputar la Serie A italiana, al incorporarse al Genoa. Posteriormente pasó por clubes como Dinamo Zagreb, Kyoto Sanga, Vissel Kobe, Sydney FC y Atlético Suzuka, construyendo una carrera única.

Con la selección de Japón fue la gran figura de principios de los años noventa. Disputó 91 partidos internacionales, convirtió 51 goles y fue una pieza clave en la conquista de la Copa Asiática de 1992. Sin embargo, sufrió una de las mayores decepciones de su carrera al quedar fuera de la lista definitiva para el Mundial de Francia 1998, el primero al que clasificó el seleccionado japonés.

Entre los recuerdos más destacados de su etapa con los Samuráis Azules aparece un enfrentamiento frente a la Selección argentina. En la Copa Rey Fahd de 1995, disputada en Arabia Saudita, Miura le convirtió un gol de tiro libre a la Albiceleste, aunque Japón terminó cayendo por 5-1.

Lejos de pensar en el retiro, King Kazu renovó recientemente su contrato con el Fukushima United hasta mediados del próximo año y continúa ampliando un legado que desafía todos los límites del deporte profesional. A punto de cumplir 60 años, sigue demostrando que la pasión y la disciplina pueden mantener viva una carrera que ya lleva cuatro décadas.