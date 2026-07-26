Lionel Scaloni publicó una emotiva carta en sus redes sociales a una semana de la final

El entrenador de la Selección lamentó "no haberles podido traer otra copa" a los argentinos y destacó que "el verdadero trofeo" son los mensajes de superación que dejó su equipo en el certamen.
A una semana de la derrota de Argentina con España en tiempo extra en la final del Mundial 2026, Lionel Scaloni publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram dirigido a todos los argentinos. El entrenador, que puso en duda su continuidad después de diciembre, lamentó "no haberles podido traer otra copa" y destacó que "el verdadero trofeo" son los mensajes de superación que dejó su equipo en el certamen.
“Después de una semana intensa donde se han entrelazado la tristeza con la alegría, el llanto con una sonrisa, la angustia con la tranquilidad, los nervios con la calma, puedo sentarme a escribir unas palabras”, comenzó Scaloni. El entrenador explicó que, pese a que no suele utilizar las redes sociales, consideró que era el mejor medio para dirigirse a los hinchas, de quienes recibió mucho afecto durante varios días en la puerta de la casa de la familia en su Pujato natal.
En uno de los tramos más emotivos de la publicación, el entrenador lamentó no haber podido sumar un nuevo título con el seleccionado nacional. “Solo me sale decirles lo siento por no haberles podido traer otra copa y darles una nueva alegría que, aunque sea por unos días, quizás les haga olvidar todo lo feo de la vida”, expresó.
Sin embargo, Scaloni remarcó que el recorrido del equipo no debía ser valorado únicamente por el resultado del partido decisivo. En ese sentido, reivindicó la actitud del plantel y confesó que solía referirse a los futbolistas como sus “guerreros” durante las conversaciones que mantenía con su esposa.
El técnico también se refirió a las críticas recibidas durante el torneo y destacó la capacidad de sus dirigidos para seguir compitiendo en momentos complicados. “El aguantar baldazos de agua fría de gente que no nos conoce, el saber estar, el querer seguir de pie cuando las piernas ya no obedecen a tu cerebro. Eso es el verdadero trofeo”, enfatizó.
Por último, Scaloni agradeció a quienes acompañaron al seleccionado a lo largo del torneo: integrantes del cuerpo técnico, jugadores y al personal de la Asociación del Fútbol Argentino, que remarcó que trabaja de manera silenciosa para garantizar las condiciones necesarias para el equipo. Y agregó una posdata dedicada al vínculo con los argentinos: “Quien tiene un amigo argentino, tiene un tesoro”.
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