Lionel Scaloni publicó una emotiva carta en sus redes sociales a una semana de la final

El técnico también se refirió a las críticas recibidas durante el torneo y destacó la capacidad de sus dirigidos para seguir compitiendo en momentos complicados. “El aguantar baldazos de agua fría de gente que no nos conoce, el saber estar, el querer seguir de pie cuando las piernas ya no obedecen a tu cerebro. Eso es el verdadero trofeo”, enfatizó.

Por último, Scaloni agradeció a quienes acompañaron al seleccionado a lo largo del torneo: integrantes del cuerpo técnico, jugadores y al personal de la Asociación del Fútbol Argentino, que remarcó que trabaja de manera silenciosa para garantizar las condiciones necesarias para el equipo. Y agregó una posdata dedicada al vínculo con los argentinos: “Quien tiene un amigo argentino, tiene un tesoro”.

El mensaje de Scaloni a los argentinos