Las duras frases del Vasco Arruabarrena tras la goleada sufrida con Riestra

Consultado por la decisión de modificar medio equipo, el DT explicó la rotación por los pocos días de recuperación para el choque copero: “Son dos días y medio, no tenemos ni tres días de recuperación. Como siempre dije, fui claro con los jugadores: el que los pone soy yo. Hay una derrota, pero también tengo que pensar en lo físico. Terminamos el 23 a la noche y no llegaron a las 72 horas de descanso”.

“Estamos con el presidente buscando un 9 por el tema de Bareiro, veremos qué sucede con Adam. Pero no es sólo esta derrota por un 9. Hemos fallado en otras cuestiones que no tienen que ver con tener o no un delantero. En el primer tiempo llegaron tres veces y nos hicieron tres goles. En el segundo tuvimos más la pelota, pero no inquietamos ni tuvimos el ímpetu de ir a buscar el gol. Eso es lo que más me preocupa”, comentó el técnico.

Por último, el DT cerró con un mensaje que refleja el momento que atraviesa el equipo: “El fútbol argentino te pega un mazazo y te devuelve a la realidad. Hay que ser cautelosos, ver las victorias y las derrotas en su justa medida. El vestuario es un cementerio, y está bien que duela. Pero mañana tenemos que empezar a trabajar el partido con O’Higgins. No hay tiempo para lamentos, sí para corregir y que no se repitan los errores”.