La AFA anunció la llegada del VAR semiautomático al fútbol argentino

La decisión fue comunicada tras una reunión entre el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y los responsables de la implementación tecnológica del VAR en el país. Además, se informó que las empresas Hawk-Eye, encargada del sistema utilizado por la FIFA y la UEFA, y Genius Sports, presente en la Premier League, Conmebol y otras ligas, realizarán una prueba piloto a finales de este año antes de la puesta en marcha definitiva en 2027.