La AFA anunció la llegada del VAR semiautomático al fútbol argentino

La nueva tecnología para detectar posiciones adelantadas será implementada el próximo año en nuestro país.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que el VAR semiautomático comenzará a utilizarse en las competiciones locales a partir de 2027, en una medida que busca agilizar las decisiones relacionadas con el fuera de juego. Al mismo tiempo, confirmó que el sistema de videoarbitraje tradicional regresará a la Copa Argentina desde los octavos de final de la actual edición, una vez concluido el Mundial 2026.
La decisión fue comunicada tras una reunión entre el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y los responsables de la implementación tecnológica del VAR en el país. Además, se informó que las empresas Hawk-Eye, encargada del sistema utilizado por la FIFA y la UEFA, y Genius Sports, presente en la Premier League, Conmebol y otras ligas, realizarán una prueba piloto a finales de este año antes de la puesta en marcha definitiva en 2027.
El VAR semiautomático combina una red de cámaras de seguimiento con un sensor ubicado dentro de la pelota para detectar de manera inmediata las posiciones adelantadas. El sistema procesa la ubicación del balón y de los jugadores mediante inteligencia artificial y, cuando identifica un posible fuera de juego, envía una alerta automática a la cabina del VAR para que los árbitros validen la decisión en menos tiempo y con mayor precisión.
Con esta incorporación, el fútbol argentino dará un paso hacia una tecnología que ya se utiliza en competencias de primer nivel como el Mundial, la Champions League y varias de las principales ligas europeas, con el objetivo de reducir los tiempos de revisión y mejorar la exactitud en las decisiones arbitrales.
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