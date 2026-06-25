Beccacece estalló de alegría con Ecuador: su festejo y cita a San Martín en conferencia

Embed "QUIERO QUE LA GENTE SE ENAMORE DE ESTOS FUTBOLISTAS PORQUE ESTE ECUADOR ENAMORA"



Sebastián Beccacece



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Fue entonces cuando sorprendió con una referencia histórica para reforzar su mensaje. "Invito a todo el Ecuador unido, como era el sueño de Bolívar, esa unidad cuando se juntó con San Martín. La unidad es clave", afirmó. Beccacece hizo alusión a la histórica Entrevista de Guayaquil, celebrada en julio de 1822 entre José de San Martín y Simón Bolívar, un encuentro que simbolizó la cooperación entre los dos grandes líderes de la independencia sudamericana.

Embed "COMO EN ALGÚN MOMENTO DEL SUEÑO DE BOLÍVAR DE ESA UNIDAD CUANDO SE JUNTÓ CON SAN MARTÍN"



Beccacece citó a los libertadores para hablar de la unidad de Ecuador



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El técnico también dedicó palabras de reconocimiento a sus jugadores, muchos de ellos surgidos de contextos humildes. "Estos chicos han venido de lugares muy humildes y hoy están en lugares de privilegio porque se lo ganaron. No se les regaló nada", sostuvo. Finalmente, remarcó que la clasificación pertenece al pueblo ecuatoriano y pidió que pueda disfrutar del momento: "Los jugadores le regalaron una alegría enorme al país. Que la dejen celebrar, por favor".

Además, Beccacece dejó un costado muy personal al explicar el significado de la celebración con su familia y revelar la influencia que el rock nacional tiene en su vida. Fanático de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, citó una frase de "El Ángel de la Soledad" y confesó: "Falta mi viejo, que estará gritando arriba, pero hay que celebrar estos momentos".

El entrenador aseguró que la energía de nuestro rock lo fortalece en los momentos difíciles y hasta imaginó cómo viviría el pueblo ecuatoriano la clasificación: "Imagino a 19 millones de personas abrazándose y tomándose una buena cerveza".