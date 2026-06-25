Beccacece estalló de alegría con Ecuador: su festejo y cita a San Martín en conferencia

Tras el triunfo histórico a Alemania y clasificación a 16avos de final, el entrenador argentino salió corriendo y realizó un gran salto para festejar con su familia. Después, nombró al Libertador.
La clasificación de Ecuador a los 16avos de final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más emotivas de la jornada. Tras el triunfo histórico por 2 a 1 a Alemania, con un gol de Gonzalo Plata a pocos minutos del final, Sebastián Beccacece protagonizó un desaforado festejo que incluyó una corrida hasta la tribuna para abrazarse con su esposa e hijas. Y, minutos después, el entrenador argentino citó a San Martín en conferencia de prensa.
El partido había comenzado cuesta arriba para la Tri con el gol de Leroy Sané, pero Nilson Angulo igualó rápidamente el marcador y dejó todo abierto para el complemento. Cuando el empate parecía definitivo, Plata anticipó a Manuel Neuer tras un tiro de esquina y convirtió el tanto que clasificó a Ecuador como uno de los mejores terceros del certamen. Es el primer triunfo de un sudamericano a Alemania en una fase de grupos de una Copa del Mundo.
La explosión de alegría de Beccacece fue inmediata al pitazo final. Tras abrazarse con sus colaboradores, saltó la barrera que separaba el campo de juego de la platea y corrió hacia el sector donde se encontraba su familia. Allí se fundió en un emotivo abrazo con su esposa, Patricia Persson, antes de regresar al campo para continuar con los festejos junto a sus futbolistas.
Ya en conferencia de prensa, el entrenador destacó el compromiso de sus dirigidos y pidió que el pueblo ecuatoriano acompañe al equipo. "Quiero que la gente se enamore de los futbolistas, porque este Ecuador enamora. Este grupo merece lo mejor y que siga contagiando a su gente", expresó con entusiasmo. Además, defendió el trabajo realizado pese a las críticas recibidas durante el inicio del torneo y resaltó que el equipo nunca perdió la confianza en su idea.
Fue entonces cuando sorprendió con una referencia histórica para reforzar su mensaje. "Invito a todo el Ecuador unido, como era el sueño de Bolívar, esa unidad cuando se juntó con San Martín. La unidad es clave", afirmó. Beccacece hizo alusión a la histórica Entrevista de Guayaquil, celebrada en julio de 1822 entre José de San Martín y Simón Bolívar, un encuentro que simbolizó la cooperación entre los dos grandes líderes de la independencia sudamericana.
El técnico también dedicó palabras de reconocimiento a sus jugadores, muchos de ellos surgidos de contextos humildes. "Estos chicos han venido de lugares muy humildes y hoy están en lugares de privilegio porque se lo ganaron. No se les regaló nada", sostuvo. Finalmente, remarcó que la clasificación pertenece al pueblo ecuatoriano y pidió que pueda disfrutar del momento: "Los jugadores le regalaron una alegría enorme al país. Que la dejen celebrar, por favor".
Además, Beccacece dejó un costado muy personal al explicar el significado de la celebración con su familia y revelar la influencia que el rock nacional tiene en su vida. Fanático de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, citó una frase de "El Ángel de la Soledad" y confesó: "Falta mi viejo, que estará gritando arriba, pero hay que celebrar estos momentos".
El entrenador aseguró que la energía de nuestro rock lo fortalece en los momentos difíciles y hasta imaginó cómo viviría el pueblo ecuatoriano la clasificación: "Imagino a 19 millones de personas abrazándose y tomándose una buena cerveza".
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