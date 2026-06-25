Pedri pidió a Julián Álvarez para Barcelona en medio de la polémica: "Quiero que esté acá"

El mediocampista español, actualmente en la Copa del Mundo con su selección, se refirió a los rumores sobre la llegada del argentino al Barça, un tema que tomó vuelo en los últimos días por la disputa con Atlético de Madrid.
El traspaso de Julián Álvarez al Barcelona toma cada vez más vuelo. Bastaron las polémicas declaraciones del jugador en medio de la concentración de la Selección Argentina en la Copa del Mundo, para que el club español avance por un deseo que lleva tiempo. Y claro, sus futuros compañeros están al tanto de todo; entre ellos, Pedri, una de las figuras del equipo que hace fuerza por la su contratación.
"Quiero cumplir mi sueño, lo mejor sería una transferencia", soltó el tímido y reservado Álvarez., lo que destapó la ira del Atlético de Madrid por lo inesperado del comentario.
En medio de este panorama, el centrocampista de la selcción española, Pedro González López, más conocido como "Pedri", aseguró "Creo que tienen que pasar muchas cosas para que eso (el pase de Julián Álvarez al Barcelona) suceda, no me quiero meter en cosas del club y en cosas de un jugador",
"Amo a Julián Álvarez. Espero que se una a Barcelona, espero que el trato se haga. Está entre los mejores jugadores y quiero que los mejores estén en el Barça”, dijo Pedri en declaraciones a la Radio y Televisión Española .
Siguiendo en la línea de admiración por los argentinos, no podían faltar sus elogios por Lionel Messi, quien fue su compañero en Barcelona. “Tuve la suerte de jugar y entrenar con él y lo disfruté muchísimo. Aprendí tanto de él, y ahora disfruto aún más viéndolo", expresó sobre el mejor jugador del mundo en una nota con DSPORTS,.
Pedri analizó el comportamiento de Messi dentro del campo de juego y destacó que "muchas veces, cuando estás viendo un partido por televisión, si te concentras solo en él, notarás que siempre está buscando dónde está el espacio libre, dónde podrá recibir el balón sin marca".
Como jugador del club culé, vivió las épocas más gloriosas de Leo, donde mostró que no tiene techo y que las cosas imposibles no existen, ni siquiera a los 39 años ya que Messi: "Es un jugador cuya calidad está simplemente en otro nivel. Tiene más calidad que todos los demás, y ve el fútbol un poco antes que el resto. Siempre sabe dónde estar para marcar un gol. Lo que está haciendo a la edad que tiene ahora, creo que solo él puede hacerlo.”
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