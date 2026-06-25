Pedri pidió a Julián Álvarez para Barcelona en medio de la polémica: "Quiero que esté acá"

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Siguiendo en la línea de admiración por los argentinos, no podían faltar sus elogios por Lionel Messi, quien fue su compañero en Barcelona. “Tuve la suerte de jugar y entrenar con él y lo disfruté muchísimo. Aprendí tanto de él, y ahora disfruto aún más viéndolo", expresó sobre el mejor jugador del mundo en una nota con DSPORTS,.

Pedri analizó el comportamiento de Messi dentro del campo de juego y destacó que "muchas veces, cuando estás viendo un partido por televisión, si te concentras solo en él, notarás que siempre está buscando dónde está el espacio libre, dónde podrá recibir el balón sin marca".

Como jugador del club culé, vivió las épocas más gloriosas de Leo, donde mostró que no tiene techo y que las cosas imposibles no existen, ni siquiera a los 39 años ya que Messi: "Es un jugador cuya calidad está simplemente en otro nivel. Tiene más calidad que todos los demás, y ve el fútbol un poco antes que el resto. Siempre sabe dónde estar para marcar un gol. Lo que está haciendo a la edad que tiene ahora, creo que solo él puede hacerlo.”