Vélez apeló el fallo de la AFA y pidió suspender el Boca-Racing por la Copa Argentina

El Fortín recurrió al Tribunal de Apelaciones y solicitó que el encuentro del domingo no se dispute hasta que se resuelva su reclamo por la alineación indebida del Xeneize.

Vélez apeló el fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA y solicitó de manera urgente la suspensión del partido entre Boca y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro está programado para este domingo en el Gigante de Arroyito, pero la dirigencia del Fortín considera que disputarlo podría generar un “daño irreparable” mientras se resuelve su reclamo. Además, advirtió que un fallo posterior a favor del club sería imposible de ejecutar si el partido ya se hubiera jugado.