Vélez apeló el fallo de la AFA y pidió suspender el Boca-Racing por la Copa Argentina

El Fortín recurrió al Tribunal de Apelaciones y solicitó que el encuentro del domingo no se dispute hasta que se resuelva su reclamo por la alineación indebida del Xeneize.
Vélez apeló el fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA y solicitó de manera urgente la suspensión del partido entre Boca y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro está programado para este domingo en el Gigante de Arroyito, pero la dirigencia del Fortín considera que disputarlo podría generar un “daño irreparable” mientras se resuelve su reclamo. Además, advirtió que un fallo posterior a favor del club sería imposible de ejecutar si el partido ya se hubiera jugado.
El club de Liniers fundamentó su presentación en los artículos 47.1, 58.b, 58.f y 59.2 del reglamento, que contemplan herramientas para garantizar la justicia deportiva y permitir la suspensión de una resolución ante situaciones urgentes. Vélez había reclamado la eliminación de Boca por la inclusión de seis futbolistas extranjeros, uno más de los permitidos, aunque Ángel Romero permaneció en el banco y no ingresó al campo de juego.
El Tribunal de Disciplina rechazó el pedido del Fortín 20 días después del partido y mantuvo el resultado de la eliminación por penales, aunque sancionó a Boca con una multa de 1000 entradas, equivalente a unos 50 millones de pesos. La resolución provocó el enojo de Nelson Pugliese, vicepresidente de Vélez, quien calificó el fallo de “inentendible” y aseguró que “la ventaja que sacaron es evidente”.
La dirigencia del club de Liniers pretende que el Tribunal de Apelaciones analice el caso antes de que se dispute el encuentro entre Boca y Racing. Vélez anticipó que continuará con su reclamo hasta las últimas instancias, incluso ante el Tribunal Arbitral del Deporte. “Si tenemos que ir al TAS, iremos al TAS”, afirmó Pugliese en una entrevista con Radio La Red, en una muestra de que el conflicto todavía está lejos de terminar.
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