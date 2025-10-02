La AFA logró récord de cargos en la FIFA: qué rol tomó Claudio Tapia

La Comisión de Reglas de Juego es uno de los órganos más influyentes dentro de la estructura de la FIFA, ya que se encarga de evaluar, analizar y proponer modificaciones al reglamento, así como de supervisar su implementación en las competencias oficiales. La AFA se convirtió en un actor de peso en la toma de decisiones internacionales.

El impacto de esta designación se amplifica por la incorporación simultánea de otros dirigentes argentinos a diferentes comisiones permanentes de la FIFA, lo que constituye la mayor presencia histórica de representantes nacionales en la entidad del fútbol mundial.

La @afa, presidida por @tapiachiqui, cosechó un ferviente reconocimiento de parte de la @fifacom_es y recibió los nombramientos de una cantidad de cargos inéditos e históricos dentro del Consejo… pic.twitter.com/IjRGkrtFq7 — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) October 2, 2025

Entre los nuevos cargos, Luciano Nakis, presidente de Deportivo Armenio y ex dirigente de Independiente, fue nombrado miembro de la Comisión de Competiciones Masculinas de Selecciones. Cristian Malaspina, titular de Argentinos Juniors y figura relevante en el Comité Ejecutivo de la AFA, se sumó a la Comisión de Asesoría Comercial y Marketing, presidida por Ignacio Alonso de la Asociación Uruguaya de Fútbol, con responsabilidades vinculadas a la estrategia global de generación de ingresos y oportunidades de negocio para la FIFA.

En el ámbito del futsal, Javier Méndez Cartier, presidente de Excursionistas, fue designado integrante de la Comisión de Futsal. Por su parte, María Sylvia Jiménez, vocal de la AFA y referente de la Liga Catamarqueña, se incorporó a la Comisión de Grupos de Interés del Fútbol Femenino, un espacio orientado a impulsar el desarrollo y la profesionalización de la disciplina a nivel internacional. Además, Federico Beligoy, actual director nacional de arbitraje, fue confirmado en el Comité de Árbitros de la FIFA, con el objetivo de fortalecer la representación argentina en uno de los sectores más sensibles del fútbol.

La lista de nombramientos se completa con Donato Villani en la Comisión de Medicina y Pablo Vázquez en la Comisión de Estadios y Seguridad, de acuerdo con la información publicada por la Liga Profesional de Fútbol. Este conjunto de designaciones “consolida el liderazgo estratégico de la AFA, situando la experiencia, el conocimiento y la capacidad de gestión argentina en los foros de decisión más importantes”, destacó la Liga Profesional de Fútbol.