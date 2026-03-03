La AFA ratificó el paro por las denuncias de ARCA: cómo se jugará la fecha 9 del torneo

La reunión y decisión se realizó en medio de la fuerte disputa entre la AFA y el Gobierno Nacional, que desde la casa madre del fútbol argentino denunciaron que se trata de una persecución de Javier Milei y compañía. Claudio Tapia y compañía aseguran que no existe ninguna deuda, dado que los pagos fueron realizados antes de sus respectivos vencimientos.

En este contexto, la Liga Profesional informó la agenda de las instancias finales del Torneo Apertura. La fecha 9 -reprogramada- será la última antes de los Playoffs. Los duelos de octavos de final se jugarán el fin de semana del domingo 10 de mayo, los cuartos entre semana (del miércoles 13/5), las semifinales el fin de semana del domingo 17, y la final el domingo 24 de mayo (aún con sede a confirmar).

Los partidos la fecha 9 del Apertura postergados por el paro

Jueves 5 de marzo

19.00 Gimnasia (M) – Defensa y Justicia

Viernes 6 de marzo

17.00 Barracas Central – Banfield (Zona B)

17.00 Platense – Estudiantes (Zona A)

19.45 Vélez – Newell’s (Zona A)22.00 Unión – Talleres (Zona A)

22.00 Rosario Central – Tigre (Zona B)

Sábado 7 de marzo

17.00 Aldosivi – Independiente Rivadavia (Zona B)

17.00 Estudiantes (RC) – Instituto (Interzonal)

19.15 San Lorenzo – Independiente (Zona A)

21.30 Racing – Huracán (Zona B)

21.30 Belgrano – Sarmiento (Zona B)

Domingo 8 de marzo

17.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B)

17.00 Lanús – Deportivo Riestra (Zona B)

19.15 Central Córdoba – Boca (Zona A)

21.15 River – Atlético Tucumán (Zona B)