La AFA ratificó el paro por las denuncias de ARCA: cómo se jugará la fecha 9 del torneo

La casa madre del fútbol argentino confirmó que desde este jueves 5 al domingo 8 de marzo no habrá fútbol y de esa manera se postergará una jornada del Torneo Apertura.
La AFA ratificó el paro de cuatro días -del 5 al 8 de marzo- por las denuncias de ARCA por presunta evasión impositiva de la asociación, que incluyó citaciones a Claudio Tapia y otros dirigentes. De esta manera, no habrá competencia este fin de semana: los duelos aplazados ya fueron reprogramados para el fin de semana del domingo 3 de mayo, justo antes del inicio de los Playoffs.
La reunión y decisión se realizó en medio de la fuerte disputa entre la AFA y el Gobierno Nacional, que desde la casa madre del fútbol argentino denunciaron que se trata de una persecución de Javier Milei y compañía. Claudio Tapia y compañía aseguran que no existe ninguna deuda, dado que los pagos fueron realizados antes de sus respectivos vencimientos.
En este contexto, la Liga Profesional informó la agenda de las instancias finales del Torneo Apertura. La fecha 9 -reprogramada- será la última antes de los Playoffs. Los duelos de octavos de final se jugarán el fin de semana del domingo 10 de mayo, los cuartos entre semana (del miércoles 13/5), las semifinales el fin de semana del domingo 17, y la final el domingo 24 de mayo (aún con sede a confirmar).
Jueves 5 de marzo
19.00 Gimnasia (M) – Defensa y Justicia
Viernes 6 de marzo
17.00 Barracas Central – Banfield (Zona B)
17.00 Platense – Estudiantes (Zona A)
19.45 Vélez – Newell’s (Zona A)22.00 Unión – Talleres (Zona A)
22.00 Rosario Central – Tigre (Zona B)
Sábado 7 de marzo
17.00 Aldosivi – Independiente Rivadavia (Zona B)
17.00 Estudiantes (RC) – Instituto (Interzonal)
19.15 San Lorenzo – Independiente (Zona A)
21.30 Racing – Huracán (Zona B)
21.30 Belgrano – Sarmiento (Zona B)
Domingo 8 de marzo
17.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B)
17.00 Lanús – Deportivo Riestra (Zona B)
19.15 Central Córdoba – Boca (Zona A)
21.15 River – Atlético Tucumán (Zona B)
