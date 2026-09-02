Un presidente del fútbol argentino explotó con Tapia: "Cambiará la relación con AFA"

Con respecto al manejo de los jueces para los encuentros en el Clausura, Russo señaló a Federico Beligoy como principal responsable: “El Club Lanús está muy molesto, Delfino debía ser parado. No sólo no lo pararon sino que encima lo premian y se va a Arabia a dirigir. Beligoy cumplió un ciclo, creo que debe haber un cambio en la conducción de los árbitros”. Y advirtió: “A partir de ahora cambia la relación entre Lanús y AFA”.