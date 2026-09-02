Un presidente del fútbol argentino explotó con Tapia: "Cambiará la relación con AFA"

Nicolás Russo, mandamás de Lanús, expresó que "hay un mal manejo del arbitraje" después de la polémica que sufrió su equipo en la derrota con Boca en La Bombonera.
Nicolás Russo, presidente de Lanús, explotó con Claudio Tapia y Federico Beligoy por el presente del arbitraje en el fútbol argentino después de la polémica que sufrió su equipo en la derrota con Boca en La Bombonera, donde hubo un planchazo de Leonel Flores a Sasha Marcich que solo fue castigado con amarilla.
“Trato de hablar en privado con el presidente Tapia y con Beligoy, estoy preocupado y desencantado con algunas cosas que pasan”, comenzó este miércoles en diálogo con Radio La Red. En esa línea, reafirmó su pedido: “Hace seis meses le pedí al presidente y a Beligoy que no ponga más a Delfino en el VAR con Lanús”.
Con respecto al manejo de los jueces para los encuentros en el Clausura, Russo señaló a Federico Beligoy como principal responsable: “El Club Lanús está muy molesto, Delfino debía ser parado. No sólo no lo pararon sino que encima lo premian y se va a Arabia a dirigir. Beligoy cumplió un ciclo, creo que debe haber un cambio en la conducción de los árbitros”. Y advirtió: “A partir de ahora cambia la relación entre Lanús y AFA”.
Russo también comentó que "parar a Espinoza porque en el sorteo dijo 'farmear aura' parece una joda". Más allá de eso, destacó como positiva la gestión de Claudio Tapia en la AFA. “La gestión de Tapia en AFA es buena, los clubes cobramos al día, impecable en lo administrativo. El problema es que no están manejando bien a los árbitros”, señaló.
Por último, el titular del Granate cerró con un contundente mensaje para la Asociación del Fútbol Argentino, reafirmando su postura tras la polémica con Germán Delfino. “ Lanús va a seguir en la AFA pero la relación cambia”, sentenció quién pasará de cercano a enfrentado a la conducción del fútbol argentino.
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