Independiente Rivadavia ganó y lidera la tremenda disputa por el título de la anual

El equipo de Alfredo Berti venció por 1 a 0 a Barracas Central como visitante y recuperó la cima de la tabla anual con tan solo seis jornadas por disputarse en el Clausura.
Independiente Rivadavia venció 1 a 0 a Barracas Central de visitante y recuperó la punta de la tabla anual para seguir como candidato al título de Campeón de Liga 2026. José Florentín anotó el gol de la victoria del equipo de Alfredo Berti, que está teniendo un año espectacular, directo a la historia dorada de la institución.
Barracas tuvo el balón, Independiente Rivadavia lastimó. El equipo mendocino volvió a dar cátedra de que se puede jugar bien al fútbol sin tener mucha posesión del balón, con buenos ataques directos. Fue un nuevo triunfo con merecimiento del equipo sensación -que es cosa seria- del fútbol argentino.
Florentín, de cabeza, marcó el gol del triunfo a los 14 minutos de juego tras un centro preciso de Luciano Gómez. Unos instantes antes, Marcelo Miño, arquero del local, le negó la apertura del marcador a Sheyko Studer, despejando al córner un remate alto al primer palo. Además, el visitante tuvo un par de ocasiones más, mientras que solo sufrió un remate de larga distancia de Gonzalo Maroni, que fue contenido por Nicolás Bolcato.
Con este triunfo, Independiente Rivadavia quedó primero en la tabla anual con 51 puntos. Vélez (48), Boca (47), Argentinos Juniors (47) y Rosario Central (46) lo siguen de cerca en la pelea por ser Campeón de Liga 2026.
comentar