Independiente Rivadavia ganó y lidera la tremenda disputa por el título de la anual

Florentín, de cabeza, marcó el gol del triunfo a los 14 minutos de juego tras un centro preciso de Luciano Gómez. Unos instantes antes, Marcelo Miño, arquero del local, le negó la apertura del marcador a Sheyko Studer, despejando al córner un remate alto al primer palo. Además, el visitante tuvo un par de ocasiones más, mientras que solo sufrió un remate de larga distancia de Gonzalo Maroni, que fue contenido por Nicolás Bolcato.