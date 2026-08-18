La carta de Musiala tras su segundo desmayo en tres días: "Forma parte de mi vida diaria"

El primer episodio había ocurrido el sábado, durante la victoria 3-1 del Bayern ante Leipzig. Musiala ingresó en el segundo tiempo, marcó el tercer gol y poco después comenzó a perder estabilidad hasta desvanecerse sobre el campo. Este martes, frente a Heidenheim, volvió a sufrir una descompensación pocos minutos después de ingresar. En ambos casos fue asistido y pudo abandonar el terreno de juego por sus propios medios.