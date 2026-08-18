La carta de Musiala tras su segundo desmayo en tres días: "Forma parte de mi vida diaria"

El futbolista del Bayern Múnich confesó que atraviesa episodios neurológicos breves y aseguró que recibe tratamiento especializado mientras continúa con su vida habitual.
Jamal Musiala sufrió este martes su segundo desmayo en apenas tres días y, poco después, publicó un mensaje en redes sociales para llevar tranquilidad sobre su estado de salud. El futbolista del Bayern Múnich de tan solo 23 años volvió a descompensarse durante el triunfo amistoso por 4 a 2 a Heidenheim y horas después explicó que los episodios que atravesó recientemente “se deben a una disfunción neurológica”.
En una publicación en sus redes sociales, Musiala contó que los especialistas detectaron “ausencias temporales y breves” que pueden ser tratadas y que provocaron las situaciones registradas ante Leipzig y Heidenheim. Además, aseguró que recibe atención médica y que se siente optimista con su evolución. “Sé que a primera vista pueden parecer preocupantes, pero para mí ahora forman parte de mi vida diaria”, expresó el mediocampista.
El primer episodio había ocurrido el sábado, durante la victoria 3-1 del Bayern ante Leipzig. Musiala ingresó en el segundo tiempo, marcó el tercer gol y poco después comenzó a perder estabilidad hasta desvanecerse sobre el campo. Este martes, frente a Heidenheim, volvió a sufrir una descompensación pocos minutos después de ingresar. En ambos casos fue asistido y pudo abandonar el terreno de juego por sus propios medios.
Musiala también aseguró que “no existe ningún riesgo adicional” para su salud y destacó el respaldo que recibe del Bayern y de su entorno. “Estoy recibiendo el mejor tratamiento médico posible y me siento muy optimista”, escribió. Además, con autorización de especialistas en neurología, manifestó su intención de continuar con su vida habitual y seguir jugando al fútbol, mientras avanza con el tratamiento y el seguimiento médico.
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