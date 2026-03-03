Marcelo Escudero: de "el equipo estaba triste por Gallardo" a "lo hicimos bien" en Mendoza

"Quiero agradecerle al club por la oportunidad porque sé que es un momento difícil al irse uno de los mejores entrenadores de la historia del club. A los chicos los encontré golpeados pero siempre con mucho ánimo de revertir esto. Viajó todo el plantel porque para nosotros era importante que el equipo esté unido", inició Escudero.

"Pudimos sacar un partido adelante que era difícil al ser contra uno de los punteros del torneo y en una cancha complicada: me parece que el equipo lo hizo bien", continuó Pichi, quien ganó todo como jugador y hace años dirige la Reserva en el club de Núñez.

"Yo no cambié mucho del último equipo que puso Marcelo (Gallardo). Trabajamos más que nada de lo anímico porque el equipo estaba medio caído. Pero bueno, el futbolista sabe que estas cosas pasan, aunque nos puso triste a todos que se vaya Marcelo (Gallardo)", comentó sobre la preparación del duelo.

"Hay que revertir rápido lo que pasa porque en un club inmenso como éste si no salís rápido de las crisis es complicado", aseguró Escudero con conocimiento. Y agregó: "Intentamos darle un poco de orden y juego al equipo. Por ahí nos faltó un poco más de profundidad, pero lo hicimos bien".

Por otro lado, se refirió a Santiago Beltrán, a quien lo tuvo un buen tiempo en Reserva: "Es algo raro (su camino de formación), que no pasa habitualmente. Lo trajo Tato Montes y comenzó en Quinta División. Es un chico inteligente y preparado, que tiene muy claro lo que quiere: por eso en uno o dos años hizo lo que otros chicos hacen en mucho más tiempo. Es muy aplicado y seguirá día a día mejorando como arquero".

Por último, Escudero aseguró sobre el futuro del equipo: "Empezamos el partido medio con falta de confianza, pero al correr de los minutos fuimos mejorando, encontrando pases. Obvio nos hubiese gustado ganar, que venimos a eso, pero lo hicimos bien. El nuevo entrenador va a encontrar a un equipo con un poco más de confianza y que seguro va a crecer mucho".