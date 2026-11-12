La despedida de Carlos Tevez suma una estrella mundial: Gianluigi Buffon

Por su parte, Riquelme fue consultado sobre la posibilidad de participar dentro de la cancha y, entre risas, puso en duda su presencia como jugador. "No, no creo. No me puedo mover... ¿Sabés hace cuánto no juego a la pelota? Hace mucho", reconoció en una entrevista con Azz. De todas formas, el presidente de Boca garantizó su compromiso con la organización del homenaje: "Solamente quiero que la pase bien, es un momento en el cual uno tiene que poner todo a disposición. El hincha de Boca lo quiere mucho. Haremos todo lo posible para que tenga un día inolvidable".