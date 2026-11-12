La despedida de Carlos Tevez suma una estrella mundial: Gianluigi Buffon

El histórico arquero italiano compartió equipo con el Apache en Juventus y será uno de los protagonistas de su homenaje que se realizará en la cancha de Boca, donde también se esperan otras figuras internacionales.
Carlos Tevez confirmó la presencia de Gianluigi Buffon en su partido de despedida, que se disputará el próximo 20 de diciembre en la Bombonera. El legendario arquero italiano fue anunciado a través de las redes sociales oficiales del evento y se convirtió en el primer futbolista extranjero confirmado para el homenaje al Apache. De esta manera, el encuentro reunirá a grandes figuras del fútbol nacional e internacional en la cancha de Boca.
Buffon y Tevez compartieron dos temporadas en Juventus, entre 2013 y 2015, período en el que construyeron una relación dentro y fuera de la cancha. Juntos alcanzaron la final de la Champions League 2015, aunque el conjunto italiano terminó cayendo frente al Barcelona. El exarquero de la selección italiana es el tercer futbolista confirmado para el encuentro, después de los anuncios de Sergio Agüero y Martín Palermo, y aportará una presencia internacional de primer nivel al homenaje.
Otro de los nombres que genera expectativa es el de Cristiano Ronaldo, con quien Tevez compartió plantel durante su etapa en Manchester United. El Apache manifestó públicamente sus intenciones de contar con el portugués y hasta aseguró en una entrevista con Olga: "Lo voy a buscar yo". Sin embargo, su presencia tiene un obstáculo importante: el mismo 20 de diciembre, Al-Nassr tiene programada la semifinal de la Supercopa de Arabia Saudita frente a Al-Kholood, por lo que su participación todavía parece difícil de concretar.
Además, Tevez invitó formalmente a Rio Ferdinand durante una entrevista con el exdefensor inglés y adelantó que Juan Román Riquelme y Lionel Messi también estarían presentes. Por ahora, ninguno de los tres fue anunciado oficialmente por la organización, aunque sus nombres forman parte de las grandes expectativas que rodean al partido. De confirmarse, la despedida del exdelantero de Boca contará con figuras mundiales que formaron parte de distintas etapas de su carrera.
Por su parte, Riquelme fue consultado sobre la posibilidad de participar dentro de la cancha y, entre risas, puso en duda su presencia como jugador. "No, no creo. No me puedo mover... ¿Sabés hace cuánto no juego a la pelota? Hace mucho", reconoció en una entrevista con Azz. De todas formas, el presidente de Boca garantizó su compromiso con la organización del homenaje: "Solamente quiero que la pase bien, es un momento en el cual uno tiene que poner todo a disposición. El hincha de Boca lo quiere mucho. Haremos todo lo posible para que tenga un día inolvidable".
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