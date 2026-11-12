Sorpresa: Independiente recuperó la posibilidad de jugar la Sudamericana 2027

El Tribunal de Disciplina informó cuatro expulsiones en el cuerpo técnico de Defensa ante Boca y el Rojo terminaría pasando al Halcón en la tabla anual por el criterio de fair play.
Independiente recibió una noticia inesperada que volvió a despertar su ilusión con clasificar a la Copa Sudamericana 2027. El Tribunal de Disciplina de AFA dio a conocer una serie de sanciones contra integrantes del cuerpo técnico de Defensa y Justicia que modificarían el orden de la tabla anual de la Liga Profesional y beneficiarían al Rojo.
Cabe recordar que el club de Florencio Varela había terminado por delante del Rojo en la clasificación por fair play, dado que habían igualado en 47 puntos, 39 goles a favor y 36 en contra. Por esa razón, la definición de la posición quedó sujeta a éste último criterio de desempate.
En ese apartado, cada equipo comienza con 1000 unidades y recibe descuentos por las sanciones disciplinarias: una por cada tarjeta amarilla, cuatro por una expulsión por doble amonestación y cinco por una roja directa. El reglamento contempla tanto a los futbolistas como a los integrantes de los cuerpos técnicos, un detalle que terminó siendo determinante para la nueva situación.
En el boletín del Tribunal de Disciplina aparecieron las expulsiones de Gino Navone, Gastón Machín, Gustavo Sikan y Gastón Saccani, todos integrantes del cuerpo técnico de Defensa, en el último duelo de la fase regular contra Boca. Las cuatro rojas representaron una quita de 20 puntos en el ranking, que se suma a los descuentos correspondientes a las amonestaciones recibidas durante el encuentro. De esta manera, el Halcón perdería la ventaja que tenía sobre Independiente y quedaría por debajo en el desempate.
Con esta modificación, Independiente volvería a ubicarse en el 13° puesto de la tabla anual y recuperaría posibilidades matemáticas de clasificarse a la Sudamericana 2027, aunque todavía dependería de que se liberen cupos por otras vías. Mientras tanto, el equipo de Jadson Viera mantiene como objetivo principal el Torneo Clausura, en el que enfrentará a Argentinos Juniors por los octavos de final.
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