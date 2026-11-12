Sorpresa: Independiente recuperó la posibilidad de jugar la Sudamericana 2027

En el boletín del Tribunal de Disciplina aparecieron las expulsiones de Gino Navone, Gastón Machín, Gustavo Sikan y Gastón Saccani, todos integrantes del cuerpo técnico de Defensa, en el último duelo de la fase regular contra Boca. Las cuatro rojas representaron una quita de 20 puntos en el ranking, que se suma a los descuentos correspondientes a las amonestaciones recibidas durante el encuentro. De esta manera, el Halcón perdería la ventaja que tenía sobre Independiente y quedaría por debajo en el desempate.