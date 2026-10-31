Villa le ganó la pulseada a Velasco: el posible once de Boca para recibir a River

Rodolfo Arruabarrena tendría prácticamente definido el equipo para el domingo en la Bombonera. El colombiano sería titular en el ataque, mientras que Lautaro Blanco volvería al lateral izquierdo. Ángel Romero quedó afuera de la convocatoria.
Boca define los últimos detalles para el Superclásico ante River, que se disputará este domingo desde las 15 en la Bombonera. Rodolfo Arruabarrena tendría listo el once titular, con una decisión importante en el frente de ataque: Sebastián Villa le habría ganado la pulseada a Alan Velasco y se perfila para estar desde el arranque.
El entrenador todavía no confirmó la formación, pero los últimos entrenamientos dejaron algunas señales sobre el equipo que buscará quedarse con los tres puntos. La principal incógnita estaba en el sector ofensivo, donde Villa y Velasco competían por un lugar. Al final, el colombiano habría tomado ventaja y acompañaría a Leonel Flores y Miguel Merentiel.
Los últimos rendimientos de Villa fueron determinantes para inclinar la balanza. Tuvo intervenciones importantes en sus recientes presentaciones, con una asistencia ante Vasco da Gama y otra participación decisiva en el triunfo frente a Independiente, con un centro que terminó en el gol de Facundo Herrera.
Además del aporte ofensivo, su velocidad puede ser un recurso importante para controlar las proyecciones de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, dos futbolistas que suelen tener participación en el ataque de River.
Otra de las novedades pasa por Lautaro Blanco, que volvería a la titularidad después de superar la molestia física que lo dejó afuera del partido frente a Independiente. Su regreso al lateral izquierdo desplazaría a Malcom Braida.
En cuanto a la convocatoria, Boca tendrá dos regresos: Blanco y Tomás Belmonte volverán a estar disponibles para el cuerpo técnico. En cambio, Ángel Romero quedó afuera de la nómina para el encuentro más esperado de la fecha.
De no mediar inconvenientes en el último entrenamiento, el equipo de Arruabarrena para el Superclásico sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel.
El plantel realizará este sábado el último ensayo antes del clásico y luego quedará concentrado para el partido del domingo. Boca buscará una victoria que le permita sostenerse en la pelea por los primeros puestos de la Tabla Anual, en una jornada que tendrá mucho más que el orgullo en juego.
comentar