Villa le ganó la pulseada a Velasco: el posible once de Boca para recibir a River

Otra de las novedades pasa por Lautaro Blanco, que volvería a la titularidad después de superar la molestia física que lo dejó afuera del partido frente a Independiente. Su regreso al lateral izquierdo desplazaría a Malcom Braida.

En cuanto a la convocatoria, Boca tendrá dos regresos: Blanco y Tomás Belmonte volverán a estar disponibles para el cuerpo técnico. En cambio, Ángel Romero quedó afuera de la nómina para el encuentro más esperado de la fecha.

La probable formación de Boca ante River

De no mediar inconvenientes en el último entrenamiento, el equipo de Arruabarrena para el Superclásico sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel.

El plantel realizará este sábado el último ensayo antes del clásico y luego quedará concentrado para el partido del domingo. Boca buscará una victoria que le permita sostenerse en la pelea por los primeros puestos de la Tabla Anual, en una jornada que tendrá mucho más que el orgullo en juego.