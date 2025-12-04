Dos figuras de la Selección Argentina en el ranking de los jugadores más valiosos del mundo

La web alemana Transfermarkt actualizó el valor de mercado global y ubicó a Lamine Yamal en la cima con 200 millones de euros, mientras Julián Álvarez y Alexis Mac Allister mantienen la presencia argentina en el Top 20
La última actualización de valores de mercado publicada por la célebre página web Transfermarkt reconfiguró el mapa global de los futbolistas más cotizados del momento y posicionó a Lamine Yamal, delantero del FC Barcelona, como el jugador más valioso del planeta con una estimación de 200 millones de euros. La cifra representa el valor más alto asignado por el portal a una promesa juvenil europea y está respaldada por su rendimiento actual: cinco goles y ocho asistencias en once partidos de La Liga, en una temporada en la que compitió además con molestias por pubalgia.
Por detrás del español aparecen tres referentes de la elite europea: Jude Bellingham (Real Madrid), Erling Haaland (Manchester City) y Kylian Mbappé (Real Madrid), todos con un valor de 180 millones de euros. Todos referentes y estrellas de sus equipos, además de haber estado en la nómina del Balón de Oro del 2025.
En el quinto lugar figura el brasileño Vinicius Jr, del Real Madrid, con 150 millones de euros. El brasileño se mantiene como el único sudamericano dentro del Top 10.
El listado continúa con futbolistas que combinan presente sólido y proyección: Pedri (Barcelona), Jamal Musiala (Bayern Múnich), Bukayo Saka (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool) y Florian Wirtz (Liverpool). Este último cierra el Top 10 con un valor estimado de 130 millones de euros.
Más allá del Top 10, otros futbolistas sudamericanos aparecen en posiciones destacadas. Federico Valverde (Real Madrid) figura 12° con una valoración de 130 millones de euros, mientras que Moisés Caicedo (Chelsea) ocupa el puesto 15 con un registro de 100 millones.
La presencia argentina se concentra en dos jugadores de la albiceleste: Julián Álvarez (Atlético Madrid) y Alexis Mac Allister (Liverpool). Ambos fueron valuados en 100 millones de euros y se ubican en los puestos 16 y 17 del ranking. El ex River está en una gran temporada con el Atlético de Madrid siendo la principal figura y goleador del conjunto dirigido por el "Cholo" Simeone. Mientras que Mac Allister lidera a un Liverpool que no está pasando un buen momento en la Premier League donde se encuentra en la octava posición. Recordemos que los "Reds" vienen de ser los últimos campeones de la Liga Inglesa.
