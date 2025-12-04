Dos figuras de la Selección Argentina en el ranking de los jugadores más valiosos del mundo

Por detrás del español aparecen tres referentes de la elite europea: Jude Bellingham (Real Madrid), Erling Haaland (Manchester City) y Kylian Mbappé (Real Madrid), todos con un valor de 180 millones de euros. Todos referentes y estrellas de sus equipos, además de haber estado en la nómina del Balón de Oro del 2025.

En el quinto lugar figura el brasileño Vinicius Jr, del Real Madrid, con 150 millones de euros. El brasileño se mantiene como el único sudamericano dentro del Top 10.

El listado continúa con futbolistas que combinan presente sólido y proyección: Pedri (Barcelona), Jamal Musiala (Bayern Múnich), Bukayo Saka (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool) y Florian Wirtz (Liverpool). Este último cierra el Top 10 con un valor estimado de 130 millones de euros.

Lamine yamal.jpeg Lamine Yamal es el jugar más caro del mundo según Transfermarkt

Sudamericanos y argentinos en el Top 20

Más allá del Top 10, otros futbolistas sudamericanos aparecen en posiciones destacadas. Federico Valverde (Real Madrid) figura 12° con una valoración de 130 millones de euros, mientras que Moisés Caicedo (Chelsea) ocupa el puesto 15 con un registro de 100 millones.

La presencia argentina se concentra en dos jugadores de la albiceleste: Julián Álvarez (Atlético Madrid) y Alexis Mac Allister (Liverpool). Ambos fueron valuados en 100 millones de euros y se ubican en los puestos 16 y 17 del ranking. El ex River está en una gran temporada con el Atlético de Madrid siendo la principal figura y goleador del conjunto dirigido por el "Cholo" Simeone. Mientras que Mac Allister lidera a un Liverpool que no está pasando un buen momento en la Premier League donde se encuentra en la octava posición. Recordemos que los "Reds" vienen de ser los últimos campeones de la Liga Inglesa.

El TOP 20 de los jugadores mejor valuados