La frase de Jadson Viera que pasó de la furia a la ilusión de los hinchas en unas horas

Viera también respondió a los cuestionamientos que recibió desde su llegada a Independiente y consideró que algunas críticas estuvieron fuera de lugar. "Hace dos meses que estamos, en medio de una etapa de elecciones, pero nos estamos adaptando bien", señaló. Sobre el rendimiento del equipo, reconoció que hubo derrotas, aunque sostuvo que el Rojo mereció sumar más puntos: "Los partidos que perdimos, los perdimos bien. Pero creo que Independiente tendría que haber tenido algún punto más porque hicimos muy buenos partidos".

Por último, el técnico habló de su futuro en el club, que estará condicionado por el resultado de las elecciones previstas para el 13 de diciembre. Aunque reconoció que ya observa posibles alternativas en el fútbol argentino, dejó en claro que su intención es continuar en Avellaneda. "Tenemos cinco o seis equipos en Argentina que ya estamos mirando por las dudas. De igual manera, no tuve ninguna duda de venir a Independiente en ningún momento", contó. Y concluyó sobre el desafío que representa el Rojo: "Independiente tiene una historia gigante. Toca atravesar este momento complicado y vamos a tratar de dar siempre lo mejor".