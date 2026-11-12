La frase de Jadson Viera que pasó de la furia a la ilusión de los hinchas en unas horas

El entrenador del Rojo mencionó la posibilidad de conseguir la clasificación en la Sudamericana 2027: generó enojo porque no existía la chance, pero se descubrió qué finalmente existe la misma.
"El parate era algo necesario para nosotros, para el club también. Estamos expectantes a lo que puede ser la clasificación a la Copa Sudamericana. Estamos buscando soluciones, muy comprometidos con el plantel y preparando el partido con Argentinos, que es muy importante, un mata-mata", expresó Jadson Viera en diálogo con Espectador Deportes.
Su frase sobre la Sudamericana generó enojo en los hinchas porque estaba descartada la posibilidad y se leyó como un insólito error que para muchos expresó una falta de ubicación de la actualidad del equipo. Sin embargo, unas horas después, el Tribunal de Disciplina informó cuatro expulsiones en el cuerpo técnico de Defensa en el último duelo de la fase regular contra Boca en La Bombonera, que dejaría a Independiente arriba de Defensa en la anual por fair play.
Más allá de la confusión, Viera también se refirió a algunas decisiones futbolísticas de las últimas fechas, entre ellas la titularidad de Santiago Mele por encima de Rodrigo Rey. "Está muy bien. Tengo dos muy buenos arqueros. Le di la posibilidad y yo estaba necesitando una característica diferente. Estuvo bien estos partidos y el equipo también", explicó sobre el arquero uruguayo, que ganó terreno en el cierre de la fase regular.
Otro de los temas de la entrevista fue la situación de Matías Abaldo, protagonista de versiones sobre un supuesto episodio de indisciplina en un entrenamiento. El entrenador desmintió esas informaciones y aclaró que el futbolista había realizado tareas diferenciadas por una cuestión física. "No pasó nada. No hubo ningún acto de indisciplina con Matías", afirmó. Y agregó: "No hubo ningún acto de indisciplina de su parte ni para con el plantel ni para conmigo".
Viera también respondió a los cuestionamientos que recibió desde su llegada a Independiente y consideró que algunas críticas estuvieron fuera de lugar. "Hace dos meses que estamos, en medio de una etapa de elecciones, pero nos estamos adaptando bien", señaló. Sobre el rendimiento del equipo, reconoció que hubo derrotas, aunque sostuvo que el Rojo mereció sumar más puntos: "Los partidos que perdimos, los perdimos bien. Pero creo que Independiente tendría que haber tenido algún punto más porque hicimos muy buenos partidos".
Por último, el técnico habló de su futuro en el club, que estará condicionado por el resultado de las elecciones previstas para el 13 de diciembre. Aunque reconoció que ya observa posibles alternativas en el fútbol argentino, dejó en claro que su intención es continuar en Avellaneda. "Tenemos cinco o seis equipos en Argentina que ya estamos mirando por las dudas. De igual manera, no tuve ninguna duda de venir a Independiente en ningún momento", contó. Y concluyó sobre el desafío que representa el Rojo: "Independiente tiene una historia gigante. Toca atravesar este momento complicado y vamos a tratar de dar siempre lo mejor".
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