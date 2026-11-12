Quiénes son los jugadores que vuelven a River de sus préstamos en diciembre

Tiago Serrago también tiene que regresar a River cuando finalice su préstamo en Tigre, aunque el Matador dispone de una alternativa para adquirir parte de su ficha. El mediocampista fue cedido hasta el 31 de diciembre de 2026, sin cargo y con una opción de compra de 1,6 millones de dólares por el 50% de los derechos económicos. Durante la temporada disputó 27 partidos, aunque solamente fue titular en 12 oportunidades, y convirtió dos goles. Su participación estuvo marcada por la alternancia entre el equipo inicial y el banco de suplentes, por lo que resta conocer si el conjunto de Victoria avanzará con una propuesta para retenerlo o si deberá volver al Millonario.

Tomás Nasif es uno de los casos condicionados por las lesiones y la falta de continuidad. Después de una primera experiencia con pocos minutos en Banfield, el delantero pasó a Platense con el objetivo de sumar rodaje y disputar la Copa Libertadores. Sin embargo, su temporada quedó marcada por una rotura de ligamentos que lo obligó a permanecer alejado de las canchas y solamente pudo participar en 16 encuentros, en los que convirtió tres goles. Su préstamo finaliza en diciembre, no contempla cargo ni opción de compra y, aunque debe regresar a River, todavía le quedan algunos meses de recuperación antes de poder volver a competir con normalidad.

Ulises Giménez aparece como el nombre que podría recibir una oportunidad en River de cara a 2027. El defensor de 20 años fue cedido a Sarmiento de Junín a mitad de año por un período de 12 meses, sin opción de compra, pero con una cláusula de repesca que el Millonario puede utilizar durante el próximo mercado de pases. Desde su llegada al Verde consiguió continuidad y disputó 13 partidos en el segundo semestre, en una campaña en la que el equipo quedó cerca de clasificarse a los playoffs del Torneo Clausura. Si bien todavía no existe una decisión oficial sobre su futuro, su situación contractual y el rendimiento mostrado lo ubican como uno de los futbolistas que podrían regresar anticipadamente para ser evaluados por el cuerpo técnico.

Bautista Dadín, por su parte, tiene un panorama diferente después de su paso por Aldosivi. El delantero se incorporó al Tiburón a mediados de año mediante una cesión por 18 meses, sin cargo ni opción de compra, aunque con cláusulas de repesca en todos los mercados de pases. Su experiencia en Mar del Plata no fue la esperada: disputó 13 encuentros y no consiguió convertir goles, mientras que el equipo terminó descendiendo a la Primera Nacional. Ante este escenario, River podría utilizar la cláusula para recuperar al atacante y buscarle un nuevo destino en otro club de Primera División. Por el momento, no aparece como una alternativa para integrar el plantel profesional y su continuidad fuera de Núñez sería el escenario más probable.