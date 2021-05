La despedida de Gallardo: Nahuel deja Defensa y Justicia

A raíz de la finalización del préstamo, que regía hasta mitad de año de 2021 pero que tenía una opción de compra por la mitad del pase equivalente a 1,2 millones de dólares, el hijo mayor de Marcelo Gallardo deberá reintegrarse al plantel del Millonario y se suma a los regresos de Lucas Pratto y Joaquín Arzura.

De todas maneras, Nahuel no descarta volver a ser cedido para sumar minutos con otra camiseta si es que no es considerado por el entrenador. Hoy en día, su puesto tiene dueño: Fabrizio Angileri, titular indiscutido, que tiene a Milton Casco como posible reemplazante.

A Defensa llegó en 2020 y siempre fue utilizado como pieza de recambio, sobre todo desde la llegada de Sebastián Beccacece, con quien consiguió la Recopa Sudamericana. Sin dudas la mayor regularidad la encontró con Hernán Crespo en el banco de suplentes durante el último tramo de ese año.

En un posteo de Instagram, Nahuel Gallardo expresó: "Hoy me toca despedirme y agradecer a un club que me abrió las puertas. Más que un club, una familia, un barrio lleno de ilusiones y de humildad. Me tocó ser parte de dos grupos llenos de grandes personas, con muchas ganas de crecer y lograr grandes cosas".

"No me quiero olvidar de nadie. compañeros que se transformaron en amigos, colaboradores, kinesiólogos, utileros, cocineros, gente de limpieza, todos fundamentales aportando su granito de arena para ser cada día mejores... Gracias por todo, Defensa y Justicia, desearles lo mejor y sin dudas los alentaré siempre", finaliza la publicación.