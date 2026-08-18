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El DT de Inter Miami reveló cómo está Messi tras la muerte de su padre y habló del penal errado en la goleada de Nashville

Guillermo Hoyos habló ante la prensa en la previa la cruce con Philadelphia por la MLS y se refirió al estado del capitán argentino, que viene de errar un penal en la dura derrota 4-1 por la MLS.

Lionel Messi volvió rápidamente al ruedo y, fiel a su amor por la pelota, transita el duelo por el fallecimiento de su padre Jorge vestido con la camiseta de Inter Miami. El arranque no fue el ideal, pero fue más que esperado. El capitán no está en su mejor momento y viene de errar un penal en el partido que luego terminaría en una goleada por 4-1 para Nashville. Sigue firme y, en la previa a otro compromiso, el DT habló de su situación.

Guillermo Hoyos habló de la situación anímica y física de equipo, y no pudo evitar referirse al estado del 10 aunque sin dar demasiados detalles.

“Esperamos un partido muy intenso. Sabemos que Philadelphia es un muy buen equipo y bien trabajado. A veces la derrota es parte del crecimiento, desarrollo y eso hace que todos nos despertemos y activemos mucho más. Tenemos un monstruo dentro del fútbol, todo bien”, analizó con un semblante pacífico.

No fue específico por el penal errado y, al contrario, lo elogió mostrando su entera e indudable confianza en él.“Se le ve bien, manifestándose en la cancha, donde realmente él conoce a la perfección eso y en paz”, expresó.

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