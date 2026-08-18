El DT de Inter Miami reveló cómo está Messi tras la muerte de su padre y habló del penal errado en la goleada de Nashville

Guillermo Hoyos habló ante la prensa en la previa la cruce con Philadelphia por la MLS y se refirió al estado del capitán argentino, que viene de errar un penal en la dura derrota 4-1 por la MLS.

Lionel Messi volvió rápidamente al ruedo y, fiel a su amor por la pelota, transita el duelo por el fallecimiento de su padre Jorge vestido con la camiseta de Inter Miami. El arranque no fue el ideal, pero fue más que esperado. El capitán no está en su mejor momento y viene de errar un penal en el partido que luego terminaría en una goleada por 4-1 para Nashville. Sigue firme y, en la previa a otro compromiso, el DT habló de su situación.