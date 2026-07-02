Los tres partidos de este jueves por 16avos de final del Mundial

Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aimeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruíz, Rodri, Pedri; Ferran Torres, Mike Oyarzabal, Gavi. DT: Luis de la Fuente.

Posible 11 de Austria:

Alexander Schlager; Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Romano Schmid; Marko Arnautovic.DT: Ralf Rangnick.

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Portugal vs. Croacia

Portugal y Croacia abrirán la jornada desde las 20:00 (hora argentina) en el Toronto Stadium. El encuentro se podrá ver por TyCsports. Los lusos intentarán hacer valer su jerarquía para meterse en los octavos de final, mientras que los croatas buscarán apoyarse en su experiencia en instancias decisivas para dar el golpe.

El ganador de este cruce se enfrentará en los octavos de final al vencedor de España vs. Austria.

Posible 11 de Portugal:

Diogo Costa; João Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Ruben Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix y Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

Posible 11 de Croacia:

Dominik Livakovic; Josip Staniši, Josip Šutalo, Marin Pongracic; Luka Modric, Mateo Kovacic, Nikola Vlaši, Petar Sucic, Martin Baturina; Ivan Perisic y Ante Budimir. DT: Zlatko Dali.

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Suiza vs. Argelia

El cierre de la jornada será a las 00.00 (hora argentina) con el duelo entre Suiza y Argelia en el BC Place de Vancouver. El encuentro se podrá ver por DSports. Los europeos intentarán imponer su estilo de juego.

El ganador de este partido avanzará a la siguiente instancia con el ganador de Colombia vs Ghana

Posible 11 de Suiza:

Gregor Kobel; Luca Jaquez, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Johan Manzambi, Djibril Sow; Ruben Vargas y Breel Embolo. DT: Murat Yakin.

Posible 11 de Argelia:

Oussama Benbot; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait Nouri; Houssem Aouar, Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza, Fares Chaibi; Riyad Mahrez y Amine Gouiri. DT: Vladimir Petkovic.