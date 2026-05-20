La emoción del Dibu Martínez: "Disfrutar y enfocarme en el Mundial"

El arquero de la Selección Argentina entró en la historia grande del Aston Villa al consagrarse campeón de la Europa League. Atajó con un dedo roto en la final del certamen.
Emiliano Martínez se consagró campeón de la Europa League con Aston Villa y entró en la historia grande del club inglés, que llevaba 44 años sin alzar un trofeo internacional. Tras el encuentro, el arquero de la Selección Argentina reveló que "me rompí el dedo en la entrada en calor" pero completó los 90 minutos y no será problema para su preparación para la Copa del Mundo, en la cual ya declaró estar enfocado.
"Nunca tuve una rotura de dedo. Cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado”, relató en diálogo con ESPN. De todas maneras, desde su entorno aseguraron que la lesión no sería de gravedad y que no afectaría su preparación para el Mundial 2026.
La conquista en Turquía significó además un nuevo capítulo exitoso en la carrera del arquero de 33 años. Con este título, Martínez mantiene una estadística perfecta en finales: disputó siete definiciones por trofeos entre Arsenal, Aston Villa y la Selección Argentina y ganó todas. En su palmarés aparecen la FA Cup y Community Shield con Arsenal, además de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024 con la Albiceleste.
Después del encuentro, Dibu también destacó el vínculo que construyó con Aston Villa y con Unai Emery, el entrenador que volvió a potenciarlo en Europa. “Los fans y el club son como mi familia. Cada vez que defiendo este arco lo hago con orgullo”, afirmó. Además, elogió al DT español: “Es un ganador como yo, un enfermo de ganar partidos. Lo quiero muchísimo”. Ya con la medalla colgada, dejó en claro cuál es su próximo objetivo: “Ahora a disfrutar con los chicos y después enfocarme en el Mundial”.
La celebración del arquero fue una de las imágenes más fuertes de la noche en Estambul. Apenas terminó el partido rompió en llanto, se trepó a la tribuna para festejar con su familia y luego recorrió el campo junto a Emiliano Buendía, la otra gran figura argentina del campeón. También cargó en sus hombros a Unai Emery y al atacante marplatense.
comentar