Emiliano Buendía brilló en la final de la Europa League: ¿juega el Mundial?

Nacido en Mar del Plata el 25 de diciembre de 1996, Buendía emigró muy joven a España y se formó en las inferiores del Getafe tras un breve paso por Real Madrid. Luego brilló en Norwich City y terminó consolidándose en Aston Villa, donde dejó atrás lesiones complicadas para transformarse en una pieza clave del equipo de Unai Emery. En la Selección Argentina debutó en 2022 y apenas disputó dos encuentros oficiales.

El entrenador campeón del mundo valora especialmente los futbolistas versátiles y con capacidad para adaptarse a distintos sistemas, una característica que favorece al marplatense. Puede jugar como extremo, mediapunta o volante ofensivo, además de aportar intensidad en la presión y buena pegada desde media distancia. Con otras figuras consolidadas en su puesto, Buendía sabe que pelea desde atrás, pero su actuación en la final europea y a lo largo de toda la temporada le permitió volver a meterse de lleno en la discusión.