Emiliano Buendía brilló en la final de la Europa League: ¿juega el Mundial?

El marplatense fue la gran figura del Aston Villa en la final de la Europa League contra Friburgo con un golazo y una asistencia y se ilusiona con estar en la lista de Lionel Scaloni.
Emiliano Buendía fue determinante para la consagración del Aston Villa en la Europa League, marcando un golazo y dando una asistencia en la goleada 3 a 0 a Friburgo en Estambul. De esta manera, le mete presión a Lionel Scaloni para meterse en la lista de la Selección Argentina para la Copa del Mundo.
El atacante cerró una temporada de alto nivel en Inglaterra y aparece como uno de los futbolistas que pelea por uno de los últimos lugares en la nómina de la Scaloneta. Buendía integra la prelista de 55 jugadores y es uno de los que pelea por los pocos lugares que quedan disponibles para viajar a Kansas en junio. La competencia es fuerte en ataque y en la mitad de la cancha, pero su polifuncionalidad y su gran presente lo mantienen con chances concretas.
En la final disputada en Estambul mostró todas las virtudes que lo llevaron a ganarse un lugar en Aston Villa. Sobre el cierre del primer tiempo recibió en la puerta del área, se acomodó y sacó un zurdazo al ángulo imposible para Noah Atubolu. Y, ya en el complemento, volvió a desequilibrar con una asistencia precisa para Rogers, que definió el 3-0 definitivo. Además del aporte en el partido decisivo, cerró la Europa League con cuatro goles y seis asistencias.
Después de la consagración, Buendía dejó en claro lo que significó el título y evitó ocultar su ilusión con la Selección Argentina. “Ni en los mejores sueños. Me costó mucho llegar acá y estoy muy feliz por ayudar al equipo”, afirmó el marplatense tras la final. Cuando le preguntaron por la posibilidad de integrar la lista mundialista de Scaloni, eligió la cautela, aunque dejó abierta la puerta: “Ya veremos”.
Nacido en Mar del Plata el 25 de diciembre de 1996, Buendía emigró muy joven a España y se formó en las inferiores del Getafe tras un breve paso por Real Madrid. Luego brilló en Norwich City y terminó consolidándose en Aston Villa, donde dejó atrás lesiones complicadas para transformarse en una pieza clave del equipo de Unai Emery. En la Selección Argentina debutó en 2022 y apenas disputó dos encuentros oficiales.
El entrenador campeón del mundo valora especialmente los futbolistas versátiles y con capacidad para adaptarse a distintos sistemas, una característica que favorece al marplatense. Puede jugar como extremo, mediapunta o volante ofensivo, además de aportar intensidad en la presión y buena pegada desde media distancia. Con otras figuras consolidadas en su puesto, Buendía sabe que pelea desde atrás, pero su actuación en la final europea y a lo largo de toda la temporada le permitió volver a meterse de lleno en la discusión.
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