La postura de Conmebol en el conflicto entre FIFA y UEFA que sacude al fútbol mundial

Del otro lado aparece Concacaf, que sí manifestó su rechazo al proyecto. La confederación que reúne a las federaciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe cuestionó la falta de transparencia en el proceso y advirtió sobre la ausencia de consultas previas antes de avanzar con una decisión de semejante impacto. En un comunicado, expresó su "profunda preocupación" por el escaso tiempo otorgado para analizar la propuesta y por la falta de intervención de los órganos de gobierno de la FIFA.