La postura de Conmebol en el conflicto entre FIFA y UEFA que sacude al fútbol mundial

Mientras Europa endureció su rechazo al plan de Gianni Infantino, la Confederación Sudamericana mantiene silencio público, aunque su posición estaría alineada con la FIFA.
La tensión entre FIFA y UEFA por el proyecto que busca incorporar inversores privados en las principales competiciones del fútbol mundial sigue creciendo y ya amenaza con impactar en torneos internacionales. En ese escenario, Conmebol todavía no emitió un comunicado oficial, aunque puertas adentro mantiene una postura cercana a la conducción encabezada por Gianni Infantino.
Según trascendió, la Confederación Sudamericana respalda la iniciativa de la FIFA, en línea con la buena relación que mantiene su presidente, Alejandro Domínguez, con Infantino. Durante el último Mundial, el dirigente paraguayo ya había mostrado su sintonía con el máximo mandatario del fútbol, al respaldar públicamente la propuesta de ampliar la Copa del Mundo a 64 selecciones, una idea que también generó resistencia en Europa.
Del otro lado aparece Concacaf, que sí manifestó su rechazo al proyecto. La confederación que reúne a las federaciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe cuestionó la falta de transparencia en el proceso y advirtió sobre la ausencia de consultas previas antes de avanzar con una decisión de semejante impacto. En un comunicado, expresó su "profunda preocupación" por el escaso tiempo otorgado para analizar la propuesta y por la falta de intervención de los órganos de gobierno de la FIFA.
El conflicto entre FIFA y UEFA estalló a partir del proyecto impulsado por Gianni Infantino para permitir el ingreso de inversores privados en la gestión y el financiamiento de las principales competiciones organizadas por la entidad, entre ellas la Copa del Mundo. La iniciativa propone crear una sociedad comercial que administre esos torneos con capital externo, una idea que la FIFA considera una herramienta para potenciar el crecimiento económico y aumentar los recursos destinados al desarrollo del fútbol.
La UEFA, sin embargo, rechazó de plano la propuesta al considerar que pone en riesgo la independencia del deporte y abre la puerta a que decisiones clave, como los formatos de los torneos o el calendario internacional, queden condicionadas por intereses comerciales. Como respuesta, el organismo europeo anunció que ninguna de sus 55 federaciones participará en competiciones de la FIFA mientras el proyecto siga vigente, una postura que amenaza con provocar una fractura inédita en el fútbol mundial si ambas partes no logran acercar posiciones.
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