Qué dijo la Conmebol sobre el proyecto de privatización del Mundial

Aseguró que "primero está el fútbol" y confirmó que pidió más información sobre el proyecto FFE, al que se oponen la UEFA y otras federaciones.
La Conmebol se expresó a través de un comunicado después de que se diera a conocer la intención de la FIFA de vender participaciones del Mundial a inversores privados y evitó manifestarse a respecto, como sí lo hicieron otras federaciones.
Las 211 federaciones que forman la FIFA y los 36 miembros del Consejo del organismo tienen ahora la palabra sobre la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE), el proyecto de crear una filial para comercializar eventos como el Mundial , impulsado por el presidente de la FIFA Gianni Infantino, y al que se oponen la UEFA, la Confederación Asiática y la CONCACAF.
La FIFA ofrece optimizar la gestión comercial de sus torneos para generar mayores ingresos, con el reclamo de 20 millones de dólares del programa FIFA Forward (2027-2030) por federación y que el nuevo programa adicional Fast Forward, también de 20 millones, será voluntario y financiado por inversión externa sin ceder el control de la FIFA.
"Desde que la CONMEBOL tomó conocimiento de la propuesta presentada por la FIFA en relación con el proyecto FFE, y en cumplimiento de sus procedimientos institucionales, inició un proceso de consultas con sus Asociaciones Miembro y convocó a una reunión de su Consejo con el único propósito de analizar y evaluar dicha propuesta con la responsabilidad y el rigor que el tema exige", dice el comunicado de Conmebol.
Y agrega: "Con ese objetivo, la CONMEBOL solicitó a la FIFA información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto FFE".
PRIMERO ESTÁ EL FÚTBOL
La CONMEBOL reafirma que su prioridad será siempre el fútbol: sus valores, su gente y la pasión que lo convierte en el deporte más popular del mundo.
Entendemos que el desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero. Sin embargo, dichas decisiones deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia.
El fútbol siempre está primero.
Desde que la CONMEBOL tomó conocimiento de la propuesta presentada por la FIFA en relación con el proyecto FFE, y en cumplimiento de sus procedimientos institucionales, inició un proceso de consultas con sus Asociaciones Miembro y convocó a una reunión de su Consejo con el único propósito de analizar y evaluar dicha propuesta con la responsabilidad y el rigor que el tema exige.
Con ese objetivo, la CONMEBOL solicitó a la FIFA información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto FFE.
La CONMEBOL continuará actuando con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración, contribuyendo al fortalecimiento del fútbol mundial exclusivamente a través de los canales institucionales y de los principios de buena gobernanza.
La CONMEBOL hace un llamado a la unidad de toda la familia del fútbol y a anteponer siempre el fútbol por encima de cualquier otro interés.
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