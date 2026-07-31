Qué dijo la Conmebol sobre el proyecto de privatización del Mundial

Y agrega: "Con ese objetivo, la CONMEBOL solicitó a la FIFA información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto FFE".

Comunicado CONMEBOL - Primero está el fútbol — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) July 31, 2026

El comunicado completo de Conmebol

PRIMERO ESTÁ EL FÚTBOL

La CONMEBOL reafirma que su prioridad será siempre el fútbol: sus valores, su gente y la pasión que lo convierte en el deporte más popular del mundo.

Entendemos que el desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero. Sin embargo, dichas decisiones deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia.

El fútbol siempre está primero.

Desde que la CONMEBOL tomó conocimiento de la propuesta presentada por la FIFA en relación con el proyecto FFE, y en cumplimiento de sus procedimientos institucionales, inició un proceso de consultas con sus Asociaciones Miembro y convocó a una reunión de su Consejo con el único propósito de analizar y evaluar dicha propuesta con la responsabilidad y el rigor que el tema exige.

Con ese objetivo, la CONMEBOL solicitó a la FIFA información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto FFE.

La CONMEBOL continuará actuando con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración, contribuyendo al fortalecimiento del fútbol mundial exclusivamente a través de los canales institucionales y de los principios de buena gobernanza.

La CONMEBOL hace un llamado a la unidad de toda la familia del fútbol y a anteponer siempre el fútbol por encima de cualquier otro interés.