España llega a la final como líder del ranking FIFA, ¿se mantendrá la maldición?

Aunque ocupar el primer lugar refleja el gran presente del seleccionado español, esa posición nunca estuvo asociada a un título mundialista desde que la FIFA implementó su sistema de clasificación en 1993.

El primer Mundial disputado bajo ese sistema fue Estados Unidos 1994. En aquella edición, Alemania llegaba como número uno del ranking y España ocupaba el quinto lugar. Sin embargo, el campeón terminó siendo Brasil, que iniciaba el torneo en la tercera posición. Ese certamen también quedó marcado por la expulsión de Diego Armando Maradona tras un control antidopaje positivo.

En Francia 1998, la última actualización previa al torneo ubicó a Brasil como líder del ranking y a España en el decimoquinto puesto. Contra todos los pronósticos, el seleccionado francés conquistó su primer Mundial jugando como local, pese a ocupar apenas el 18.º lugar de la clasificación.

Para Corea-Japón 2002, Francia volvía a encabezar el ranking FIFA, mientras que España aparecía octava. Sin embargo, el título fue nuevamente para Brasil, que llegaba segundo.

En Alemania 2006, Brasil continuó al frente del listado y España repetía el quinto puesto, pero el campeón fue Italia, que iniciaba el torneo en el 13.º lugar y conseguía el cuarto título de su historia.

Sudáfrica 2010 marcó el estreno mundialista en el continente africano. Brasil era otra vez líder del ranking, aunque España se consagró campeona por primera vez tras comenzar el certamen desde la segunda posición, impulsada por el éxito obtenido en la Eurocopa 2008.

En Brasil 2014, España llegó como número uno del mundo, además de ser la vigente campeona mundial y bicampeona de Europa. Sin embargo, sufrió una inesperada eliminación en la fase de grupos, mientras que Alemania, segunda en el ranking, levantó el trofeo.

Para Rusia 2018, Alemania ocupaba nuevamente el primer puesto y también quedó eliminada en la primera ronda. España era décima, en medio de una crisis institucional, y Francia terminó conquistando el campeonato pese a iniciar el torneo desde el séptimo lugar.

Ese mismo año se produjo un hecho inusual: Bélgica alcanzó el primer puesto del ranking FIFA gracias a una destacada generación encabezada por Eden Hazard y Kevin De Bruyne, pese a no haber obtenido títulos importantes.

En Qatar 2022, disputado excepcionalmente entre noviembre y diciembre, Brasil volvió a arribar como líder del ranking, mientras que España ocupaba el séptimo puesto. El campeón fue Argentina, que conquistó su tercera Copa del Mundo comenzando el torneo desde la tercera ubicación, con Lionel Messi como capitán.

Ese dato también alimenta otra coincidencia: el equipo dirigido por Lionel Scaloni inició su camino hacia el título en Qatar desde el tercer lugar del ranking FIFA, la misma posición que ocupa actualmente antes de disputar una nueva semifinal mundialista.