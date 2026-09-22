La AFA rechazó el pedido de Vélez y Boca fue multado pero seguirá en la Copa Argentina

El Tribunal de Disciplina dictaminó que "la conducta configura una infracción reglamentaria relativa la confección, presentación y suscripción de la planilla oficial" pero que no representa una alineación indebida.
La AFA rechazó el pedido de Vélez y Boca fue multado pero sigue en la Copa Argentina. El Tribunal de Disciplina dictaminó que "la conducta configura una infracción reglamentaria relativa la confección, presentación y suscripción de la planilla oficial" pero que no representa una alineación indebida.
El Tribunal expresó que no configura la alineación indebida prevista por el artículo 18 del Código Disciplinario al no encontrarse acreditada la participación efectiva de un futbolista extranjero inelegible. Por esta razón, decidieron "mantener el resultado obtenido en el campo de juego" y multar al Xeneize con el valor de 1000 entradas como resolución del pedido del club de Liniers.
Vélez había hecho una presentación formal en la que exigía que se le diera el partido por ganado y, por ende, la clasificación a la siguiente instancia del certamen nacional. El argumento era que su rival había alineado a seis futbolistas extranjeros, uno más de los permitidos por los reglamento de los torneos de AFA, y que por ese motivo había incurrido en una alineación indebida, falta que es castigada con la pérdida de puntos.
Rodolfo Arruabarrena contó con seis extranjeros disponibles para el encuentro disputado el 2 de septiembre en el Mario Alberto Kempes por los octavos de final de la Copa Argentina pero Ángel Romero no ingresó al campo de juego y Boca no sacó ventaja del error administrativo. Ese fue el argumento del Tribunal para la resolución del pedido de Vélez.
De esta manera, Boca confirmó que disputará los cuartos de final de la Copa Argentina contra Racing, encuentro programado para el domingo 27 de septiembre desde las 17 horas en el Gigante de Arroyito, estadio de Rosario Central. El vencedor del choque se medirá contra Banfield por las semifinales del certamen federal.
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