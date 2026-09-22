La AFA rechazó el pedido de Vélez y Boca fue multado pero seguirá en la Copa Argentina

Vélez había hecho una presentación formal en la que exigía que se le diera el partido por ganado y, por ende, la clasificación a la siguiente instancia del certamen nacional. El argumento era que su rival había alineado a seis futbolistas extranjeros, uno más de los permitidos por los reglamento de los torneos de AFA, y que por ese motivo había incurrido en una alineación indebida, falta que es castigada con la pérdida de puntos.