Messi tiene nuevo DT: Kily González fue presentado en Inter Miami

El entrenador sucede el interinato de Guillermo Hoyos y ya dirigió su primera práctica al frente de Las Garzas de los argentinos.
Después de varios idas y vueltas, Cristian González obtuvo su visa de trabajo y ya fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de Inter Miami, convirtiéndose así en el quinto argentino en dirigir a este club. Ya presenció su primera práctica esta mañana y firmó su contrato con el equipo de Lionel Messi y Rodrigo De Paul hasta diciembre de 2028.
"Cristian “Kily” González llegó hoy al sur de Florida y está listo para asumir oficialmente el mando del Inter Miami CF. Tras completar la documentación laboral necesaria, el entrenador argentino asumirá sus funciones como director técnico del primer equipo del club, con un contrato vigente hasta junio de 2028", expresa el comunicado del club de la MLS.
Esta mañana, el argentino comenzó el nuevo desafío de su carrera y dirigió el primer entrenamiento en este ciclo. Se espera que esté en el banco para el duelo decisivo frente a Cruz Azul del miércoles. Sí, Kily podría debutar en la final y consagrarse con un título en su primer partido.
Y hubo encuentro entre los rosarinos: Messi ya siguió las órdenes de su nuevo DT en el entrenamiento, a quien conoce muy bien y con el que comparte pueblo. En la bienvenida dentro del campo, también estuvo presente David Beckham, presidente de la institución, mientras los futbolistas realizaban los respectivos movimientos.
'Kily' vuelve a dar indicaciones después de un año de inactividad: había sido despedido de Platense con tan solo 14 partidos, después caer 3-0 ante Independiente.
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