Messi tiene nuevo DT: Kily González fue presentado en Inter Miami

El entrenador sucede el interinato de Guillermo Hoyos y ya dirigió su primera práctica al frente de Las Garzas de los argentinos.

Después de varios idas y vueltas, Cristian González obtuvo su visa de trabajo y ya fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de Inter Miami, convirtiéndose así en el quinto argentino en dirigir a este club. Ya presenció su primera práctica esta mañana y firmó su contrato con el equipo de Lionel Messi y Rodrigo De Paul hasta diciembre de 2028.