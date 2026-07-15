Messi y el valor del triunfo ante Inglaterra: "Es la victoria que todo el pueblo quería"

"Es increíble todo lo que viene haciendo este grupo, y hoy es una muestra más de carácter, de querer, de unión, de fuerza, de fútbol; porque lo fuimos a buscar con juego también y con paciencia".

"Es una selección enorme con grandísimos jugadores, con juego, una selección que conozco bien. Es una filosofía de fútbol, ya lleva muchísimos años jugando de esta manera y conozco a los jugadores".

"Disfruten de este momento como lo disfrutamos nosotros. Hoy nos metemos en una final del mundo otra vez. Volvimos a posicionar a Argentina entre los dos mejores. Hace cuatro años que estamos disfrutando de ser campeones del mundo y ahora volvemos a jugar la final. Que lo disfruten y lo vivan como lo están haciendo".

"Hoy dimos el último paso y conseguimos lo que todos queríamos: llegar hasta lo último, jugar una final del mundo. Ahora, como siempre, será lo que Dios quiera".