Messi y el valor del triunfo ante Inglaterra: "Es la victoria que todo el pueblo quería"

El 10 de la Selección destacó la importancia del triunfo 2 a 1 y el carácter de la Selección cuando estuvo en desventaja. "Hoy dimos el último paso y conseguimos lo que todos queríamos: llegar hasta lo último, jugar una final del mundo", afirmó.
A los 39 años, Lionel Messi lo hizo de nuevo. El 10 de la Selección tomó los controles en medio de las turbulencias y llevó el vuelo de la Selección a la final de la Copa del Mundo. Dio el pase a Enzo Fernández y el centro para gol de Lautaro Martínez. El triunfo 2 a 1 le permitirá jugar la final del certamen por tercera vez en su legendaria carrera.
Después del partido, Messi dejó estas seis definiciones sobre la victoria de la Argentina:
"Impresionante, hoy fue un día increíble. Si bien, como decíamos antes del partido, era un partido de fútbol, nunca deja de ser especial jugarlo contra Inglaterra, con lo que eso significa y más una semifinal del mundo".
"La verdad es que fue increíble todo lo que vivimos, desde el principio. Si bien era un partido de futbol cuando empezamos a entrar, con el himno sentimos sensaciones especiales. El grupo lo sintió. Sabíamos que no era una victoria más, era importante, que el pueblo argentino la quería, nosotros también y nos metía en otra final del mundo. Es una locura jugar dos finales del mundo seguidas".
"Es increíble todo lo que viene haciendo este grupo, y hoy es una muestra más de carácter, de querer, de unión, de fuerza, de fútbol; porque lo fuimos a buscar con juego también y con paciencia".
"Es una selección enorme con grandísimos jugadores, con juego, una selección que conozco bien. Es una filosofía de fútbol, ya lleva muchísimos años jugando de esta manera y conozco a los jugadores".
"Disfruten de este momento como lo disfrutamos nosotros. Hoy nos metemos en una final del mundo otra vez. Volvimos a posicionar a Argentina entre los dos mejores. Hace cuatro años que estamos disfrutando de ser campeones del mundo y ahora volvemos a jugar la final. Que lo disfruten y lo vivan como lo están haciendo".
"Hoy dimos el último paso y conseguimos lo que todos queríamos: llegar hasta lo último, jugar una final del mundo. Ahora, como siempre, será lo que Dios quiera".
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