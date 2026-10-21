Habilitado: Marcos Rojo podrá jugar la revancha con Estudiantes en Brasil

Pero en la previa de la ida de la semifinal de la Copa Libertadores le llegó un nuevo baldazo de agua fría a Estudiantes porque si bien estaba habilitado para el fútbol argentino, la Conmebol no dio el visto bueno para que juegue la serie contra Flamengo de Brasil.

Finalmente, Estudiantes utilizó su última bala al apelar contra el TAS, que decidió darle la razón al club de La Plata.

De esta manera, Rojo estará a disposición del director técnico Alexander Medina para el partido de vuelta ante Flamengo, que será este jueves a las 21:30 en el mítico Estadio de Maracaná.