La insólita expulsión de Miguel Almirón por taparse la boca: la nueva regla de la FIFA

El capitán de Paraguay vio la roja frente a Turquía por la segunda fecha de grupos del Mundial tras hablarle al rival Mert Müldür tapándose la boca. La historia de esta curiosa regla.
Miguel Almirón, capitán de Paraguay, fue expulsado en el partido de este sábado a la madrugada con Turquía por la segunda fecha de grupos del Mundial 2026 por hablarle a un rival tapándose la boca. Sí, el volante fue protagonista del estreno de una nueva regla de la FIFA tras el caso de Vinicius y Prestianni en febrero de este año donde el futbolista brasilero acusó al argentino de realizarle dichos racistas tapándose la boca en un partido de Champions League.
En los últimos momentos del primer tiempo, Almirón se dirigió a Mert Müldür mientras se tapaba la boca con la mano. El defensor de Turquía salió corriendo a advertirle al árbitro, quien fue llamado por el VAR a revisar las imágenes y después de observar la secuencia -aunque no haya podido saber qué le dijo- decidió expulsarlo. Más allá de dejar a su equipo con diez, Paraguay resistió el 1-0 en el marcador obtenido por un gol tempranero de Matías Galarza.
Desde entonces, la FIFA considera que cubrirse la boca de manera deliberada al hablar con un rival, un árbitro o cualquier integrante del partido puede interpretarse como un intento de ocultar el contenido de una conversación y favorecer conductas antideportivas, por lo que habilita sanciones disciplinarias que pueden llegar hasta la tarjeta roja, especialmente tras una revisión del VAR.
"A discreción del organizador de la competición, cualquier jugador que se tape la boca en una situación de enfrentamiento con un adversario podrá ser sancionado con una tarjeta roja", había explicado la International Football Association Board en un comunicado. La medida fue implementada por la IFAB y la FIFA con el objetivo de erradicar insultos, racismo y conductas discriminatorias que los jugadores buscan ocultar cubriendo su boca.
La regla tiene el nombre de "Presunción de culpabilidad": la FIFA determinó que si un futbolista cubre su boca al hablar durante un altercado, se asume que está diciendo algo indebido, ofensivo o discriminatorio. Esto es conocido como "Ley Vinícius" o "Ley Prestianni" dado que se formó después del episodio entre ellos donde Vini acusó a Prestianni de decirle "mono", fue desmentido por el argentino y al taparse la boca no se puede descubrir su dicho.
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