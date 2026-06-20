La insólita expulsión de Miguel Almirón por taparse la boca: la nueva regla de la FIFA

El capitán de Paraguay vio la roja frente a Turquía por la segunda fecha de grupos del Mundial tras hablarle al rival Mert Müldür tapándose la boca. La historia de esta curiosa regla.

Miguel Almirón, capitán de Paraguay, fue expulsado en el partido de este sábado a la madrugada con Turquía por la segunda fecha de grupos del Mundial 2026 por hablarle a un rival tapándose la boca. Sí, el volante fue protagonista del estreno de una nueva regla de la FIFA tras el caso de Vinicius y Prestianni en febrero de este año donde el futbolista brasilero acusó al argentino de realizarle dichos racistas tapándose la boca en un partido de Champions League.