La insólita promesa que rompió Pipino Cuevas tras la histórica clasificación de Paraguay

La hazaña del conjunto de Gustavo Alfaro le llegó a cada uno de los paraguayos, que vivieron una noche épica gracias al pase a los octavos de final del Mundial. Y el ex futbolista no se quedó atrás: "noche de locura y con mucho alcohol de por medio".
El heroico triunfo ante Alemania y la posterior clasificación a octavos de final de la Copa del Mundo 2026, no se quedó solo en el abrazo de toda la selección de Paraguay, sino en el festejo masivo de todo un país, después de un partido que quedará en los libros de historia futbolera. Los festejos continúan hasta el día de hoy y Nelson 'Pipino' Cuevas no se podía quedar atrás: quiso dejar el alcohol, pero no pudo evitar volver a tomar en medio de la euforia.
"Había prometido que me iba a alejar del alcohol, pero ayer fue una noche eufórica, alegre, me vinieron lágrimas", soltó, todavía exaltado, en una nota con DSPORTS Radio. Y explicó entre risas el por qué tuvo que volver a darse un gusto, entronizando la hazaña de la Albirroja: "Eliminamos a una Alemania llena de figuras, con mil millones de dólares en el plantel. Dije 'las pelotas me alejo, me tomo un botella de champagne y listo".
Por supuesto, el feriado decretado por el gobierno nacional fue un plus que ensalzó la intensidad de la celebración, y la ilusión por otra proeza es inevitable. "Le llegamos a ganar a Francia y vamos a tener ¡una semana de feriado!, olvidate. Ahí ya ni me despierto, ja", vaticinó el ex futbolista de la selección, con su humor característico.
El último tiro de José María Canale en la tanda de penales clasificatoria expuso a una floja Alemania, que otra vez decepciona en una cita mundialista. Pero, y sobre todo, firmó un hecho trascendental. Paraguay vuelve a pisar fuerte en un Mundial después de lo que fue Sudáfrica 2010, cuando alcanzaron los cuartos de final. Los nombres de este equipo serán por siempre recordados; también el de Gustavo Alfaro, el héroe en las Eliminatorias y ahora el ídolo de un país.
"Lo del Tata Martino en 2010 fue cuartos de final, pero eran 32 equipos. Lo de Alfaro, eliminando a Alemania en 16 octavos, lo iguala a nivel de importancia", analizó Pipino, que entronizó la figura del profesor: "Gustavo es un Dios acá en Paraguay".
Ahora, esperarán por el ganador entre Suecia y Francia, con los Les Bleus como grandes favoritos. Otro partido difícil, pero no imposible después del primer batacazo de esta Copa del Mundo. Con la confianza en su selección, Cuevas destacó los puntos más fuertes. "Somos aguerridos, muy buenos en la marca. Tenemos poco volumen en el juego pero cuando atacamos tratamos de ser contundentes. La garra y las ganas de meter", explicó.
Destacó algunos futbolistas que pueden volver a hacer la diferencia en octavos: "Matías Galarza corrió de manera impresionante. Todo eso contagia. Canale entró muy bien. También Julio Enciso, Andrés Cubas fueron figuras. No somos ni Francia ni Argentina, no sé si vamos a ganar el próximo partido, pero van a jugar de la misma forma".
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