La insólita promesa que rompió Pipino Cuevas tras la histórica clasificación de Paraguay

"Lo del Tata Martino en 2010 fue cuartos de final, pero eran 32 equipos. Lo de Alfaro, eliminando a Alemania en 16 octavos, lo iguala a nivel de importancia", analizó Pipino, que entronizó la figura del profesor: "Gustavo es un Dios acá en Paraguay".

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Ahora, esperarán por el ganador entre Suecia y Francia, con los Les Bleus como grandes favoritos. Otro partido difícil, pero no imposible después del primer batacazo de esta Copa del Mundo. Con la confianza en su selección, Cuevas destacó los puntos más fuertes. "Somos aguerridos, muy buenos en la marca. Tenemos poco volumen en el juego pero cuando atacamos tratamos de ser contundentes. La garra y las ganas de meter", explicó.

Destacó algunos futbolistas que pueden volver a hacer la diferencia en octavos: "Matías Galarza corrió de manera impresionante. Todo eso contagia. Canale entró muy bien. También Julio Enciso, Andrés Cubas fueron figuras. No somos ni Francia ni Argentina, no sé si vamos a ganar el próximo partido, pero van a jugar de la misma forma".