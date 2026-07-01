México sigue pisando fuerte en su casa: venció 2 a 0 a Ecuador y clasificó a octavos

México se fue 2 a 0 arriba al entretiempo y supo defender la ventaja en el marcador en el complemento en un encuentro en donde fue muy claramente superior. De todas maneras, Raúl Rangel siempre tiene al menos alguna atajada clave en los triunfos del anfitrión y esta vez tuvo dos frente a John Yeboah. Y, como si fuera poco, Ecuador también sufrió la expulsión de Piero Hincapié en el tiempo de descuento del encuentro.

Embed MÉXICO EN ESTADO DE GLORIA Y SI AHORA APRENDIERON A JUGAR AL FÚTBOL?



EL GOLAZO DE GIMENEZ RELATADO POR CLOSS



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México, que genera mucha ilusión en su gente con su fútbol y resultados, busca repetir su mejor actuación de cuartos de final que consiguió en 1970 y 1986, cuando también fue anfitrión del certamen mundialista. Está a un paso de lograrlo aunque tendría ni más ni menos que a Inglaterra de contrincante, si es que se cumple la lógica de pasar a República del Congo, que avanzó como el mejor tercero del torneo.