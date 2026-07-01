El equipo anfitrión fue superior a los sudamericanos y se impuso con golazos de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Ahora, espera por Inglaterra o Congo.
México sigue pisando fuerte en su casa: venció 2 a 0 a Ecuador y clasificó a octavos de final en un camino mundialista que sigue siendo perfecto. Julián Quiñones y Raúl Jiménez marcaron golazos para darle el triunfo al equipo anfitrión, que venía de ganar el Grupo A obteniendo los nueve puntos.
Julián Quiñones abrió el marcador a los 21 minutos de juego para México con una bomba al primer palo que dejó sin posibilidad de reacción a Hernán Galíndez. El delantero, que está siendo una de las máximas figuras del Tri, finalizó de manera increíble un contraataque letal.
Con el empuje de la gente y la confianza del gol, México fue por más y enseguida Raúl Jiménez anotó el 2-0 con un remate al ángulo imposible nuevamente para Galíndez. La jugada se originó con una presión alta del equipo de Javier Aguirre que provocó un mal despeje de Joel Ordoñez y después continuó de una asociación de varios toques cortos, que dejó al delantero de frente al arco ecuatoriano.
México se fue 2 a 0 arriba al entretiempo y supo defender la ventaja en el marcador en el complemento en un encuentro en donde fue muy claramente superior. De todas maneras, Raúl Rangel siempre tiene al menos alguna atajada clave en los triunfos del anfitrión y esta vez tuvo dos frente a John Yeboah. Y, como si fuera poco, Ecuador también sufrió la expulsión de Piero Hincapié en el tiempo de descuento del encuentro.
México, que genera mucha ilusión en su gente con su fútbol y resultados, busca repetir su mejor actuación de cuartos de final que consiguió en 1970 y 1986, cuando también fue anfitrión del certamen mundialista. Está a un paso de lograrlo aunque tendría ni más ni menos que a Inglaterra de contrincante, si es que se cumple la lógica de pasar a República del Congo, que avanzó como el mejor tercero del torneo.
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