Independiente sumó un refuerzo: Machuca cumplió su sanción con FIFA y está habilitado

El motivo por el que todavía no podía jugar es que en septiembre de 2025 fue penalizado por la FIFA con 12 meses de inhabilitación por haber utilizado presunta documentación adulterada para representar a la Selección de Malasia, un caso que también afectó a sus compatriotas paraguayos Facundo Garcés y Rodrigo Holgado. Los futbolistas acudieron al Tribunal Arbitral Superior (TAS) y la medida quedó en suspenso hasta que en marzo fue ratificada. En ese momento, Machuca se encontraba cedido en Vélez y la Comisión Directiva decidió rescindir el préstamo.