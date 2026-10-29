Independiente sumó un refuerzo: Machuca cumplió su sanción con FIFA y está habilitado

El extremo, quien había sido suspendido por 12 meses por una documentación adulterada, podría este lunes contra Defensa tener su estreno en la institución.
Independiente sumó un inesperado refuerzo para las últimas dos fechas de la fase regular del Torneo Clausura, en donde debe ganar para clasificar a los playoffs del certamen y a la vez mantener la ilusión con jugar la Sudamericana 2027. Imanol Machuca, quien llegó al Rojo en el último mercado de pases, cumplió su sanción con la FIFA y vuelve a estar habilitado para jugar.
El atacante de 26 años desembarcó en Independiente el 31 de julio de este año y firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2029, pero todavía no pudo sumar minutos porque estaba suspendido. El club se comprometió a pagarle a Fortaleza de Brasil 150.000 dólares por el 60% del pase y se establecieron distintos bonos a pagar en caso de que el jugador cumpla determinados objetivos: u$s 150.000 al cumplir 15 y 30 partidos, además de 200.000 de la moneda estadounidense al alcanzar 35 y 60 encuentros, respectivamente.
El motivo por el que todavía no podía jugar es que en septiembre de 2025 fue penalizado por la FIFA con 12 meses de inhabilitación por haber utilizado presunta documentación adulterada para representar a la Selección de Malasia, un caso que también afectó a sus compatriotas paraguayos Facundo Garcés y Rodrigo Holgado. Los futbolistas acudieron al Tribunal Arbitral Superior (TAS) y la medida quedó en suspenso hasta que en marzo fue ratificada. En ese momento, Machuca se encontraba cedido en Vélez y la Comisión Directiva decidió rescindir el préstamo.
De esta manera, Jadson Viera evalúa su presencia para el partido del lunes contra Defensa y Justicia en Florencio Varela. Un encuentro crucial para el conjunto de Avellaneda, que marcha octavo en la Zona A con 19 puntos, una unidad más que San Lorenzo, y es el último equipo que por ahora se está clasificando a los playoffs del campeonato.
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