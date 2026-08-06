La locura de los hinchas de Fiorentina por Mastantuono en su arribo al club

La cesión se concretó luego de varias semanas de negociaciones y con el visto bueno del futbolista, que eligió a Fiorentina por encima de otras propuestas para tener continuidad en la Serie A. Durante su primera temporada en Real Madrid disputó 35 partidos oficiales, aunque una lesión y la fuerte competencia en el mediocampo limitaron su participación, por lo que el club español aceptó su salida temporal para que sume minutos.