La locura de los hinchas de Fiorentina por Mastantuono en su arribo al club

El volante argentino llegó a Florencia para sumarse a préstamo al club italiano desde Real Madrid y fue ovacionado por los fanáticos, que lo recibieron con banderas y cánticos.
Franco Mastantuono ya está en Italia para iniciar una nueva etapa en su carrera y fue recibido con una multitudinaria muestra de afecto por parte de los hinchas de Fiorentina. Decenas de fanáticos se acercaron para darle la bienvenida al mediocampista argentino de 18 años, que llegó cedido desde Real Madrid, y lo ovacionaron con el clásico "olé, olé, olé, Franco, Franco", mientras agitaban banderas del club y de Argentina.
El ex River se detuvo para saludar a los simpatizantes, firmar autógrafos y sacarse fotografías antes de completar los trámites de su incorporación. Mastantuono jugará en Fiorentina a préstamo hasta junio de 2027, en una operación sin opción de compra. El acuerdo establece que Real Madrid continuará abonando la mitad de su salario, mientras que el conjunto italiano se hará cargo del porcentaje restante.
La cesión se concretó luego de varias semanas de negociaciones y con el visto bueno del futbolista, que eligió a Fiorentina por encima de otras propuestas para tener continuidad en la Serie A. Durante su primera temporada en Real Madrid disputó 35 partidos oficiales, aunque una lesión y la fuerte competencia en el mediocampo limitaron su participación, por lo que el club español aceptó su salida temporal para que sume minutos.
Mastantuono compartirá plantel con el argentino Nicolás Valentini y será uno de los principales refuerzos de una Fiorentina que busca mejorar la campaña anterior en el fútbol italiano. El juvenil intentará aprovechar esta oportunidad para consolidarse en Europa antes de regresar a Real Madrid, donde tiene contrato vigente y deberá volver una vez finalizado el préstamo.
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