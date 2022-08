La opinión de Gago sobre el pase de Chiquito Romero a Boca

El entrenador de Racing le restó trascendencia a la situación y dejó en claro que no le pidió a los dirigentes que hagan una oferta por el ex guardameta del seleccionado argentino porque "no estaba buscando ningún arquero" ,ya que "confía mucho" en los cinco que ya tiene a disposición.

"En ningún momento hablé de Chiquito Romero con los dirigentes. Solo me plantearon si podía entrenar en el predio. Obviamente dije que sí. Es el club donde se formó y lo conozco de la Selección", expresó Pintita y desechó los posibles rumores de que la Academia lo había solicitado.

"Son decisiones de cada uno, no hay que volverse loco. Confío muchísimo en los cinco arqueros que tengo. Yo no estaba buscando ningún arquero", continuó al respecto el DT, y dio por finalizado el tema.

Embed "En ningún momento hablé de Chiquito Romero con los dirigentes. Solo me plantearon si podía entrenar en el predio"



Fernando Gago en conferencia de prensa en la previa del clásico de Racing vs. Boca#PelotaParada pic.twitter.com/eGxg7ykpQC — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 12, 2022

Por otro lado, se refirió a la formación del partido ante Boca y aseguró no tener definido al once inicial: "El equipo aún no está confirmado. Necesitamos sumar los tres puntos y entender que es importante para lo que viene".

En cuanto a la consulta de si Gastón "Chila" Gómez continuará en el arco o si retornará Gabriel Arias tras recuperarse de lesión, explicó: "Hay un montón de factores que juegan en cada jugador a la hora de su elección por sobre otro. Nosotros lo sabemos y por eso intentamos que todos dentro de nuestro grupo lleguen de un modo parejo".

Por último, el entrenador confirmó que Gonzalo Piovi "tiene una molestia y no va a llegar en condiciones para el domingo". Además, destacó que Leonardo Sigali y Emiliano Vecchio "siguen en recuperación y esperemos que le estén a disposición lo antes posible".