Copa Libertadores: agredieron a los hinchas de Boca en Chile

asi-quedo-el-micro-que-trasladaba-a-los-hinchas-de-boca-a-mendoza-foto-tatoaguilerax-AF4VODCBEZASZPIC7LL52JIA6E

El hecho se suma a un contexto de tensión que ya se venía registrando en la previa del encuentro. Días antes del partido, un simpatizante de Boca había sido víctima de un robo en Santiago de Chile, lo que encendió las alarmas en torno a la seguridad de los visitantes. Incluso, para el duelo se había dispuesto un importante operativo con presencia de carabineros, seguridad privada y sistemas de control como Tribuna Segura, aunque estos dispositivos no lograron prevenir los incidentes fuera del estadio.

Mientras Boca celebra un resultado clave en lo deportivo, lo ocurrido deja nuevamente en evidencia la problemática de la violencia en el fútbol, especialmente en competencias internacionales donde los traslados de hinchas implican mayores riesgos. Un escenario que vuelve a plantear la necesidad de reforzar medidas de prevención para evitar que la pasión quede opacada por hechos de inseguridad.