Champions League: PSG venció 2 a 0 a Liverpool en París y sacó ventaja en los cuartos

Con goles de Kvaratskhelia y Doué, el equipo de Luis Enrique superó a los Reds en condición de local y buscará sellar en una semana la clasificación en Inglaterra.
PSG venció 2 a 0 a Liverpool en el Parque de los Príncipes por la ida de los cuartos de final de la Champions League. El conjunto francés golpeó de entrada y construyó una ventaja que lo deja bien perfilado de cara a la revancha en Inglaterra. Désiré Doué abrió el marcador en el primer tiempo y Khvicha Kvaratskhelia lo liquidó en el complemento.
El primer gol llegó a los 10 minutos, cuando Doué sacó un remate desde el vértice izquierdo del área que se desvió en el camino, descolocó al arquero y estableció el 1-0 en el marcador. A partir de ahí, el local manejó mejor los tiempos y generó varias situaciones para ampliar la diferencia, aunque se encontró con algunas respuestas defensivas del visitante.
Sin embargo, en el segundo tiempo, PSG terminó de inclinar la balanza. A los 19', Joao Neves puso un pase filtrado para Kvaratskhelia que se metió en el área, gambeteó defensores y al arquero y puso el 2-0 definitivo. Liverpool intentó reaccionar, pero chocó con una defensa ordenada y con intervenciones clave de Matvey Safonov bajo los tres palos.
PSG estuvo cerca de liquidar la serie: Ousmane Dembélé estrelló un remate en el palo y, minutos más tarde, el árbitro, tras revisión del VAR, anuló un penal que había sancionado para PSG. Mac Allister, que sufrió como todo el equipo a la máquina francés, fue amonestado en la primera etapa por una fuerte infracción. La revancha se jugará el próximo martes, desde las 16, en Anfield, donde Liverpool buscará revertir una serie que quedó cuesta arriba.
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