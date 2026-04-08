Champions League: PSG venció 2 a 0 a Liverpool en París y sacó ventaja en los cuartos

PSG estuvo cerca de liquidar la serie: Ousmane Dembélé estrelló un remate en el palo y, minutos más tarde, el árbitro, tras revisión del VAR, anuló un penal que había sancionado para PSG. Mac Allister, que sufrió como todo el equipo a la máquina francés, fue amonestado en la primera etapa por una fuerte infracción. La revancha se jugará el próximo martes, desde las 16, en Anfield, donde Liverpool buscará revertir una serie que quedó cuesta arriba.