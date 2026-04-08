River, San Lorenzo y Riestra debutan hoy en la Copa Sudamericana

Posible 11 de Blooming:

Braulio Uraezaña; Miguel Villarroel, Eduardo Álvarez, Gabriel Valverde, Diago Giménez, Roberto Melgar; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojosa; Bayron Garcés y César Menacho. DT: Mauricio Soria.

Posible 11 de River:

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos o Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Juanfer Quintero o Kendry Páez o Ian Subiabre; Facundo Colidio y Sebastián Driussi o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Deportivo Recoleta FC vs. San Lorenzo

Desde las 21:30, en el Estadio Ueno Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay, por la primera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026. El árbitro será Cristian Garay y liderará el VAR Miguel Araos. Se podrá ver por ESPN.

Este encuentro marcará la primera participación de Deportivo Recoleta en una fase de grupos a nivel internacional. El club paraguayo, fundado en 1931 en Asunción, transitó gran parte de su historia en categorías de ascenso y recién en 2024 consiguió el salto a la Primera División. Un año más tarde logró afianzarse en la máxima categoría y, en un crecimiento acelerado, aseguró su lugar en esta edición del torneo. Llega tras imponerse 4-2 ante SC San Lorenzo y actualmente se ubica en la octava posición con 19 unidades.

Por su parte, San Lorenzo arriba con el ánimo en alza luego de vencer 1-0 a Estudiantes en el Torneo Apertura, gracias a un tanto de Manuel Insaurralde. El conjunto azulgrana es consciente de que sumar de a tres en Paraguay será clave pensando en la pelea por el liderazgo del grupo, donde en los papeles tendrá como principal competidor al Santos de Neymar.

Posible 11 de Recoleta FC:

Nelson Ferreira; Facundo Echeguren, Nicolás Marotta, Lucas Monzón, Dairon Mosqueira; Wilfrido Báez, José Espínola, Juan Franco, Aldo González; Allan Wlk y Kevin Parzajuk. DT: Jorge González.

Posible 11 de San Lorenzo:

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña o Guzman Corujo, Lautaro Montenegro; Gregorio Rodríguez, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Teo Rodríguez Pagano; Nahuel Barrios; Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.

Deportivo Riestra vs. Palestino

Desde las 19:00, en el Nuevo Gasometro de San Lorenzo, debuta Riestra en la primera fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026. El árbitro será Guillermo Guerrero y en el VAR estará Carlos Orbe. Se podrá ver por DSports.

De andar irregular en el Torneo Apertura, Deportivo Riestra busca dar el golpe en su debut absoluto en competencias internacionales. El equipo dirigido por Guillermo Duró se mantiene en la zona baja de la tabla, con una campaña marcada por no ganar un partido y con debut de un nuevo técnico.

Por su parte, Palestino viene de ser goleado 6-1 ante U. Católica, hace cinco partidos que no conoce la victoria, con cuatro caídas y un empate en el medio. El conjunto dirigido por Cristian Muñoz está antepenúltimo (14°) en el torneo local con apenas 8 puntos, a un punto de la zona de descenso y necesita volver al triunfo para enderezar su presente.

Posible 11 de Riestra:

Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Juan Cruz Randazzo, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Rodrigo Gallo, Nicolás Watson, Matías García, Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Guillermo Duró.

Posible 11 de Palestino:

Sebastián Pérez; Vicente Espinoza, Ian Garguez, Enzo Roco, Dilan Zúñiga; Francisco Montes, Julián Fernández, Sebastián Gallegos, Martín Araya; Nelson Da Silva y César Munder. DT: Cristian Muñoz.