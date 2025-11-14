Argentina perdió por penales ante México y quedó afuera del Mundial Sub 17

El partido tuvo un inicio favorable para la Albiceleste, que manejó la pelota y se puso en ventaja con un gol de Ramiro Tulian. A pesar del dominio, la diferencia quedó corta y eso permitió que el rival se mantuviera en juego. En el complemento, el conjunto mexicano reaccionó con dos tantos de Luis Gamboa y pasó al frente. Sobre el final, Fernando Closter igualó de cabeza para forzar los penales.

En la tanda, México convirtió en todos sus cinco disparos. Argentina, en cambio, falló el primero: el arquero Santiago López contuvo el remate de Gastón Bouhier. Ese detalle fue decisivo porque el resto de los pateadores acertó, pero ya no alcanzó para revertir el inicio adverso.

La eliminación deja a la Selección juvenil sin la posibilidad de avanzar a los octavos, donde México enfrentará a Portugal, que superó 2-1 a Bélgica.

La Selección Sub 17, que había superado a Bélgica, Túnez y Fiyi en la primera fase, se despide con una actuación pareja, sin grandes sobresaltos pero también sin encontrar la regularidad necesaria en un cruce decisivo. El Mundial sigue su curso y Argentina deberá esperar un nuevo ciclo para volver a competir.