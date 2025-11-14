Fútbol |

Argentina perdió por penales ante México y quedó afuera del Mundial Sub 17

El equipo dirigido por Diego Placente, que había llegado primero en la fase de grupos en Qatar, empató 2-2 en los 16avos y cayó 5-4 en los penales ante México.

El recorrido argentino en el Mundial Sub 17 llegó a su fin este viernes después de un duelo ajustado ante México, que terminó 2-2 y se definió por penales. El seleccionado conducido por Placente, que había completado la fase de grupos con puntaje perfecto, no logró trasladar ese impulso a la etapa de eliminación directa y cerró su participación en los 16avos.

El partido tuvo un inicio favorable para la Albiceleste, que manejó la pelota y se puso en ventaja con un gol de Ramiro Tulian. A pesar del dominio, la diferencia quedó corta y eso permitió que el rival se mantuviera en juego. En el complemento, el conjunto mexicano reaccionó con dos tantos de Luis Gamboa y pasó al frente. Sobre el final, Fernando Closter igualó de cabeza para forzar los penales.

Embed

En la tanda, México convirtió en todos sus cinco disparos. Argentina, en cambio, falló el primero: el arquero Santiago López contuvo el remate de Gastón Bouhier. Ese detalle fue decisivo porque el resto de los pateadores acertó, pero ya no alcanzó para revertir el inicio adverso.

ADEMÁS: River 2026: las posiciones que Gallardo quiere reforzar para el próximo año

La eliminación deja a la Selección juvenil sin la posibilidad de avanzar a los octavos, donde México enfrentará a Portugal, que superó 2-1 a Bélgica.

La Selección Sub 17, que había superado a Bélgica, Túnez y Fiyi en la primera fase, se despide con una actuación pareja, sin grandes sobresaltos pero también sin encontrar la regularidad necesaria en un cruce decisivo. El Mundial sigue su curso y Argentina deberá esperar un nuevo ciclo para volver a competir.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados