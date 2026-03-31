La palabra de Gennaro Gattuso después de no poder clasificar a Italia al Mundial

El entrenador de la Azzurra le habló a sus compatriotas con mucho dolor: "Pido disculpas, es un golpe muy duro, difícil de digerir".
Papelón: Italia perdió por penales con Bosnia una de las finales del repechaje europeo y no pudo clasificar al Mundial 2026 después de tampoco lograr estar presente en las últimas ediciones de 2018 y 2022. Tras el durísimo golpe, Gennaro Gatusso, entrenador del equipo, habló ante la prensa con mucho dolor.
"Es una verdadera lástima, pero esto es fútbol. Es un golpe. Estoy orgulloso de mis jugadores. Si alguien me pincha hoy, no hay sangre, no sale nada. Duele, pero no siento nada. Esta victoria era importante para nosotros, para nuestras familias, para los jugadores, para el movimiento y para todos. No quiero hablar del arbitraje ni de nada más", inició abatido en diálogo con RAI.
"Creo que es injusto, pero esto es fútbol. Llevo años involucrado en el fútbol. A veces me he alegrado y a veces he recibido golpes como hoy. Pero es difícil de digerir. Mis jugadores me sorprendieron hoy con su corazón, la dedicación que mostraron en el campo. Estuvimos en las trincheras y supimos mantenernos ahí. No vamos al Mundial por tercera vez. Personalmente, pido disculpas porque no lo logré", amplió.
Video: El Chiringuito.
"Los chicos no merecían semejante paliza hoy. Estábamos con diez hombres, tuvimos tres ocasiones de gol y nos hicieron cosquillas. Es una pena, esto es fútbol, y estoy orgulloso de mis chicos. Duele, porque lo necesitábamos por nosotros mismos, por toda Italia y por nuestro movimiento. Es un golpe duro de asimilar", planteó el campeón del mundo como jugador en el Mundial de Alemania 2006.
Gattuso alcanzó la gloria como jugador en Alemania 2006.
Por último, en cuanto a su continuidad en el cargo, Rino no entró en detalles sobre el tema, pese a que previamente había declarado que no dudaría en dejar el puesto en caso de no conseguir el ansiado objetivo: "Honestamente, hablar de mi futuro no es importante. Hoy era importante llevar a Italia al Mundial. Nos quedaremos con esta actuación, pero duele y lo sentimos".
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