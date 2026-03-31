La palabra de Gennaro Gattuso después de no poder clasificar a Italia al Mundial

"Los chicos no merecían semejante paliza hoy. Estábamos con diez hombres, tuvimos tres ocasiones de gol y nos hicieron cosquillas. Es una pena, esto es fútbol, y estoy orgulloso de mis chicos. Duele, porque lo necesitábamos por nosotros mismos, por toda Italia y por nuestro movimiento. Es un golpe duro de asimilar", planteó el campeón del mundo como jugador en el Mundial de Alemania 2006.

image

Gattuso alcanzó la gloria como jugador en Alemania 2006.

Por último, en cuanto a su continuidad en el cargo, Rino no entró en detalles sobre el tema, pese a que previamente había declarado que no dudaría en dejar el puesto en caso de no conseguir el ansiado objetivo: "Honestamente, hablar de mi futuro no es importante. Hoy era importante llevar a Italia al Mundial. Nos quedaremos con esta actuación, pero duele y lo sentimos".