Italia, a todo o nada ante Bosnia para volver a jugar el Mundial tras dos ausencias

Italia ocupó el segundo lugar del Grupo I, quedando a seis puntos de Noruega. De hecho, la dura derrota 4-1 ante los noruegos en el cierre del grupo los obligaron a jugar esta repesca, instancia en la que se quedaron afuera de Qatar 2022. Tras ausentarse en las últimas dos ediciones, la seleccion italiana buscará conseguir una victoria que le permita regresar a jugar la Copa del Mundo tras 12 años.

"Jugás al fútbol para momentos como estos, para noche como estas. Si no sientes esa emoción en estas circunstancias, tienes que parar y colgar los botines. Sentir la tensión es lo más bonito que hay”, expresó Gattuso, quien fue campeón del mundo como futbolista en Alemania 2006 y ahora busca volver a meter al país en la Copa del Mundo. Nos perdimos los dos últimos Mundiales, pero no debemos malgastar energías en estos pensamientos", concluyó el entrenador.