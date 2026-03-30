Italia, a todo o nada ante Bosnia para volver a jugar el Mundial tras dos ausencias

La Azzurra, cuatro veces campeona del mundo, buscará este martes, desde las 15.45 de visitante, vencer a Los Dragones para regresar a la máxima cita del fútbol.
Italia, a todo o nada ante Bosnia para volver a jugar el Mundial tras ausentarse en las ediciones de 2018 y 2022. La Azzurra, cuatro veces campeona del mundo, buscará este martes, desde las 15.45 de visitante, vencer a Los Dragones para regresar a la máxima cita del fútbol.
El equipo local, dirigido por Sergej Barbarez, llega a esta instancia con el envión anímico de haber superado una semifinal de infarto. Tras igualar 1-1 en los 120 minutos frente a Gales, los bosnios se impusieron 4-2 en la tanda de penales en Cardiff, asegurando su lugar en este encuentro decisivo.
En la fase regular, Bosnia terminó en el segundo lugar del Grupo H, a solo dos puntos del líder Austria. De esta manera se clasificó para el Repechaje y ahora, ante su gente, buscarán regresar al Mundial tras su única participación en Brasil 2014, en donde fueron rivales de Argentina en la fase de grupos.
Por su parte, la Italia de Gennaro Gattuso llega con la presión de no repetir los fantasmas del pasado. La Azzurra viene de vencer con autoridad a Irlanda del Norte por 2-0 en la semifinal del repechaje, gracias a los goles de Sandro Tonali y Moise Kean. Mateo Retegui también fue titular.
Italia ocupó el segundo lugar del Grupo I, quedando a seis puntos de Noruega. De hecho, la dura derrota 4-1 ante los noruegos en el cierre del grupo los obligaron a jugar esta repesca, instancia en la que se quedaron afuera de Qatar 2022. Tras ausentarse en las últimas dos ediciones, la seleccion italiana buscará conseguir una victoria que le permita regresar a jugar la Copa del Mundo tras 12 años.
"Jugás al fútbol para momentos como estos, para noche como estas. Si no sientes esa emoción en estas circunstancias, tienes que parar y colgar los botines. Sentir la tensión es lo más bonito que hay”, expresó Gattuso, quien fue campeón del mundo como futbolista en Alemania 2006 y ahora busca volver a meter al país en la Copa del Mundo. Nos perdimos los dos últimos Mundiales, pero no debemos malgastar energías en estos pensamientos", concluyó el entrenador.
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