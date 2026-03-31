Selección Argentina: cómo les fue a Argelia, Austria y Jordania en sus amistosos

Los tres equipos que serán rivales de la Scaloneta en el Grupo J de la Copa del Mundo tuvieron acción pensando en la máxima cita del fútbol.
Argelia, Austría y Jordania, rivales de la Selección Argentina en el Grupo J del Mundial 2026, tuvieron acción en esta fecha FIFA a menos de tres meses de la máxima cita. El país europeo fue el único que festejó, mientras que los otros dos empataron en sus compromisos seguramente ante la atenta mirada del cuerpo técnico de Lionel Scaloni.
Austria llegará en la Copa del Mundo en alza tras su victoria, mientras que Argelia mostró solidez y Jordania dejó buenas sensaciones ofensivas. Estos resultados le permiten a Argentina tener un primer diagnóstico del grupo que afrontará en la Copa del Mundo.
Austria confirmó su buen momento con un triunfo por 1-0 ante Corea del Sur en Viena. El equipo europeo fue protagonista, manejó la pelota y generó las situaciones más claras del partido, que terminó definiendo Marcel Sabitzer con un gol en el inicio del segundo tiempo. Además, arrastra una racha positiva de cuatro partidos invicto, con tres victorias y su última derrota data de octubre de 2025 ante Rumania, lo que lo posiciona como un rival a tener en cuenta.
En tanto, Argelia igualó 0-0 frente al buen Uruguay de Marcelo Bielsa en Turín en un partido donde mostró orden y dominio territorial. El conjunto africano tuvo más iniciativa, pero le faltó precisión en los metros finales, aunque dejó una imagen firme ante un rival exigente, además del triunfo contundente del pasado viernes por 7 a 0 ante Guatemala.
Jordania, por su parte, empató en sus dos amistosos de esta fecha FIFA, ante Costa Rica y Nigeria, ambos por 2-2. Contra el conjunto africano, mostró carácter para reaccionar y sostener una propuesta ofensiva, con Mousa Al-Tamari como principal carta en ataque, lo que lo convierte en un adversario capaz de complicar si encuentra espacios. Además, en diciembre, perdió la final de la Copa Árabe ante el gran Marruecos de manera ajustada.
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