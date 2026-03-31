Selección Argentina: cómo les fue a Argelia, Austria y Jordania en sus amistosos

Austria confirmó su buen momento con un triunfo por 1-0 ante Corea del Sur en Viena. El equipo europeo fue protagonista, manejó la pelota y generó las situaciones más claras del partido, que terminó definiendo Marcel Sabitzer con un gol en el inicio del segundo tiempo. Además, arrastra una racha positiva de cuatro partidos invicto, con tres victorias y su última derrota data de octubre de 2025 ante Rumania, lo que lo posiciona como un rival a tener en cuenta.